В Мюнхене перед первым матчем Украины на Евро-2024 установили часть трибуны стадиона из Харькова

Накануне старта сборной Украины на Евро-2024 в Мюнхене установили трибуну харьковского стадиона "Солнечный". Ее российские оккупанты разрушили в мае 2022 года.

Об этом сообщила Zorya Londonsk в соцсети Х (ранее твитер). Там также опубликовали фотографии, на которых четко видно поврежденные сиденья в цветах Украины с футбольного стадиона в Харькове.

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В Мюнхене установили часть трибуны стадиона из Харькова, поврежденной ракетами России

В немецком Мюнхене перед матчем Украина – Румыния на Евро-2024 установили часть трибуны харьковского стадиона "Солнечный", который Россия разрушила в мае 2022 года.

Именно на этом стадионе в 2012 году была тренировочная база сборной Нидерландов. Напомним, что тогда чемпионат Европы по футболу проходил в Украине.

Часть поврежденной трибуны установили, чтобы обратить внимание международного сообщества на военные преступления России, которые она совершает. Известно, что фрагмент разрушенной трибуны волонтеры воссоздали на площади Виттельсбахерплац.



Часть трибуны харьковского стадиона "Солнечный" / Фото Zorya Londonsk

Как выглядит фрагмент трибуны стадиона "Солнечный" из Харькова: смотрите видео

Известно, что на этой площади прошел митинг в поддержку Украины. На нем присутствовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.



Митинг на площади Виттельсбахерплац / Фото Zorya Londonsk

У нас сегодня одна команда на поле, но миллион людей, которые стоят на первой линии. Я хочу поблагодарить наши Вооруженные Силы Украины, наших ребят и девушек за то, что мы стоим здесь,

– сказал Шевченко.

Шевченко поблагодарил ВСУ перед матчем Евро-2024 против Румынии: смотрите видео

Матч Украина – Румыния на Евро-2024: основное

Национальная сборная Украины в понедельник, 17 июня, сыграет свой первый матч на чемпионате Европы-2024. Соперником "сине-желтых" выступает команда Румынии.

Известно, что игра сборных двух стран состоится на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене.

Отметим, что соперники проведут поединок в рамках первого тура группы Е на Евро-2024.

Добавим, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со стартовым составом команды на эту игру. Так, на поле выйдут: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Степаненко, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Мудрик, Довбык.

К слову, основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко попал в официальную заявку на матч, однако, к сожалению, сыграть не сможет из-за повреждения.