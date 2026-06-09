Украина с партнерами готовится к саммитам ЕС, НАТО и G7, - Зеленский

Единство и совместные усилия всей Европы – ключевые факторы в достижении глобальных результатов, в частности, что касается противостояния российской агрессии. Так, европейское сообщество продолжает готовиться к переговорам на международных площадках для ссылки позиций Украины.

Об этом глава государства Владимир Зеленский написал у себя в телеграмм-канале 9 июня.

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Что известно о подготовке Украины к саммитам НАТО, ЕС и G7?

Президент сообщил, что сейчас нарабатывается единство действий и решений, ведь именно при условии совместных шагов Европа сильнее.

Так, в воскресенье, 7 июня, состоялась встреча в формате Украина – Е3 (Великобритания, Франция, Германия). Сегодня же, 9 июня, Зеленский находится в Эстонии, где проходят встречи в формате Украина – NB8 (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва).

Кроме того, Украина на постоянной основе поддерживает контакт с Соединенными Штатами Америки.

Мы вместе готовимся к предстоящим саммитам ЕС и НАТО, а также к встречам в рамках саммита G7. Все это может обеспечить реальные результаты,

– подчеркнул президент.

Какие итоги визита Зеленского в Эстонию?

Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом. Стороны договорились о запуске долгосрочной программы сотрудничества, которая предусматривает экспертную поддержку и помощь в защите критической и гражданской инфраструктуры от массированных атак. Речь идет о Drone Deal.

Отдельно президент Украины и эстонская сторона обсудили евроинтеграционный путь Украины. Президент Эстонии Алар Карис заявил о поддержке скорейшего открытия переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, отметив, что это возможно уже летом, и даже в ближайшее время. Он подчеркнул, что на сегодня, по его мнению, никаких существенных препятствий для этого процесса не осталось.