Украина сама решит, что для нее "слишком много", – посол США в ООН о вероятных уступках России
Источник:USUN
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что позиции России на переговорах звучат уже реалистичнее. Однако еще необходимо время, чтобы решения были в интересах именно Украины.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что усилия Украины на переговорах положат конец этой жестокой войне.
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В недавнем интервью она прокомментировала обеспокоенность Запада, который волнуется, что Зеленский может отдать слишком много, чтобы заключить соглашение с Россией, чтобы остановить войну. В частности, в вопрос упомянули весь перечень возможных вариантов:
- отказ Зеленского и Украины от полного вступления в НАТО и просто сохранение нейтралитета;
- полная демилитаризация Украины с гарантиями безопасности со стороны других стран;
- уступка Крыма;
- уступка республик Донбасса как независимых республик.
Линда Томас-Гринфилд сказала, что сами украинцы решают, что для них слишком. И не США решать эти вопросы.
Я не могу предсказать, до чего они в конечном итоге дойдут на переговорах с Россией, но они знают, и я думаю, что президент Зеленский понял, что люди гибнут. Русские солдаты гибнут. Но очень многие граждане Украины ощущают влияние этого. Поэтому он должен все это учитывать, подходя к россиянам за стол переговоров,
– сказала посол США в ООН.
Также она сказала, что пока не может сказать, признали бы США Крым. И напомнила, что Америка не признала независимые регионы Донбасса, которые россияне объявили независимыми.
"Но я не могу предсказать, как мы будем реагировать на договоренность, которую украинцы примут вместе с россиянами, чтобы спасти жизнь собственного народа", – добавила Томас-Гринфилд.
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