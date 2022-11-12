Какими могут быть результаты саммита G20 для Украины: предположение эксперта

Для Украины очень важен саммит G20. Там мы можем занять центральное место и получить много выгодных и необходимых для нас решений.

Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Ранее сообщалось о том, что на саммите G20 услышат Зеленского, а не Лаврова.

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России устроят тотальное дипломатическое унижение

Краев рассказал, что на саммите G20 будет не только игнорирование России. Ей устроят тотальное дипломатическое унижение. Это будет даже хуже, чем то, что больше месяца назад пережил Лавров.

Тогда с ним никто не вышел на фотосессию, никто не провел переговоры, на пресс-конференции журналисты его просто разорвали на куски. Это будет повторение этого. В остальном Украина может занять по инициативе наших дипломатов и политиков центральное место и в вопросах зернового коридора, и в вопросе формирования новой энергетической системы, и в вопросе формирования новых альянсов, новых союзов против России, против диктатуры,

– отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Речь президента – не главное

Он продолжил, что речь президента – это только публичная сторона вопроса. К ней и после нее идет очень много важной кулуарной работы. Самое главное, что происходит на этих конференциях, это закрытые встречи экспертов, представителей делегаций, председателей делегаций, их заместителей.

"Это встречи, которые проходят после официальных речей, но до официального последнего ужина. В этот момент мы можем перетащить на свою сторону в контексте санкций и изоляции России страны, которые до этого были нейтральны. Именно в этот момент мы можем найти новых и новых покупателей поставщиков для нашего зерна. Я думаю, что этим будет заниматься наша дипломатия в кулуарах", – отметил Краев.

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Решения узнаем не сразу

По его словам, мы узнаем о решениях, но не сразу. Не будет объявлено, что сегодня мы проговорим некоторые вопросы. Уже по факту после проведения соответствующих переговоров консультаций профильных министерств нам будут объявлены результаты.

То есть это не столь тайные переговоры, чтобы вообще их не освещать. Просто пока идет процесс, пока нет финального документа, обычно это остается в тени,

– подчеркнул эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

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