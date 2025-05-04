Сбитие двух Су-30: Буданов рассказал, что экипаж одного из истребителей погиб

Бойцы ГУР в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны в пятницу, 2 мая, не только сбили вражеский самолет Су-30, но и ликвидировали российских пилотов. Глава Управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что эта операция была исторической.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кирилла Буданова, которого цитирует The War Zone.

Смотрите также ГУР уничтожило российский Су-30 над Черным морем: в чем феномен этой операции

Какие результаты операции по сбиванию самолетов Су-30

Глава ГУР Буданов отметил, что Украина смогла сбить два самолета Су-30 над Черным морем. Интересно то, что судна уничтожили на территории России с помощью дронов Magura V7. Два БпЛА вели огонь по самолетам и успешно попали по ним.

Буданов отметил, что экипаж первого судна смог спастись, пилотов подобрали в море гражданским судном. А вот члены экипажа второго самолета, вероятно, погибли.

Руководитель Главного управления разведки также добавил, что бойцы не впервые используют дроны для поражения воздушных целей. Перед этим применение ракет AIM-9 хорошие результаты показывало, но по самолетам такое вооружение с дрона запустили впервые.

Операция по уничтожению самолетов морским дроном – очень редкая. Но украинская армия научилась уничтожать вражеские цели таким образом. Поэтому Россия уже не может спокойно запускать самолеты над Черным морем, проигрывая Украине теперь и в воздухе.