Украина сбила уже шестой российский военный самолет
24 февраля 2022 , 10:26Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины сообщают о том, что им удалось сбить еще один российский военный самолет
По данным ВСУ, российский военный самолет был уничтожен в районе Краматорска.
В то же время Российская армия атакует Украину без опознавательных знаков
Он стал шестым самолетом армии России, которые сбили украинские военные 24 февраля. До этого в районе проведения ООС были сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ.
Также по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов.