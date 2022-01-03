Украина сдерживает весь европейский фронт, – посол Эстонии о мужестве ВСУ

Сейчас Украина, противодействуя второму по величине военному государству в мире, сдерживает весь европейский фронт. Любая помощь Киеву от союзников очень важна.

Соответствующее заявление сделал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск. Он считает, что мир должен поддержать Киев, в том числе и оружием.

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Посол Эстонии о мужестве украинской армии

Кууск отметил, что возможная помощь в виде оружия от Эстонии Украине была очень хорошо принята в Киеве.

По его словам, Украина, перед которой стоит вторая по величине военная держава в мире, Россия, сейчас сдерживает весь европейский фронт,

– пишет издание.

Посол Эстонии отметил, что военная помощь от других государств-союзников сейчас крайне необходима Украине: "это символически важно для них. Даже если сумма может быть не очень большой". Дипломат убежден, что это будет показывать, что страна не одинока, у нее есть друзья даже в самые тяжелые времена.

Также Кууск напомнил, что "Украина – страна, которая находится в состоянии войны, и она вкладывает 6% своего валового внутреннего продукта в оборонный бюджет". Он подытожил, что теперь страна фактически выступает за всю западную демократию.

Запланирована помощь Украине от Эстонии

Министерство Эстонии намерено передать Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и гаубицы. Ведомство уже приняло необходимое решение.

Теперь стране придется получить разрешение от США, Финляндии и Германии. Именно у этих стран Эстония покупала вооружение.

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