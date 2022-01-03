Відповідну заяву зробив посол Естонії в Україні Каймо Кууск. Він вважає, що світ повинен підтримати Київ, зокрема й зброєю.

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Посол Естонії про мужність української армії

Кууск зазначив, що можлива допомога у вигляді зброї від Естонії Україні була дуже добре прийнята в Києві.

За його словами, Україна, перед якою стоїть друга за величиною військова держава у світі, Росія, наразі стримує весь європейський фронт,

– пише видання.

Посол Естонії зазначив, що військова допомога від інших держав-союзників зараз вкрай необхідна Україні: "Це символічно важливо для них. Навіть якщо сума може бути не дуже великою". Дипломат переконаний, що це показуватиме, що країна не самотня, у неї є друзі навіть у найважчі часи.

Також Кууск нагадав, що "Україна – країна, яка перебуває в стані війни, і вона вкладає 6% свого валового внутрішнього продукту в оборонний бюджет". Він підсумував, що тепер країна фактично виступає за всю західну демократію.

Запланована допомога Україні від Естонії

Міністерство Естонії має намір передати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin й гаубиці. Відомство вже ухвалило необхідне рішення.

Тепер країні доведеться отримати дозвіл від США, Фінляндії та Німеччини. Саме у цих країн Естонія купувала озброєння.

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