Неожиданные "гости": как "Зеленский" с "Ким Чен Ыном" болели за Украину на игре со Словакией

Сборная Украины сыграла со Словакией во втором туре Евро-2024 по футболу и одержала волевую победу. Поэтому этот поединок точно порадовал болельщиков, ведь финальный счет – в нашу пользу. Некоторых из болельщиков было уж слишком неожиданно увидеть на трибунах стадиона.

Напомним, что матч в Дюссельдорфе завершился при счете 2:1. Автором первого гола "сине-желтых" на турнире стал Николай Шапаренко, а следующего и финального – Роман Яремчук.

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"Ким Чен Ын" и "Зеленский" вместе болели за Украину в матче со Словакией на Евро-2024

Украинская сборная во время сегодняшнего матча со Словакией получила бешеную поддержку на стадионе в Дюссельдорфе.

Там царила невероятная атмосфера. Болельщиков сборной Украины видно было издалека, те пришли с традиционной национальной символикой. Однако были два фаната, которые очень оригинально выделили свое присутствие на игре.

Так, они пришли на стадион в образе Президента Украины Владимира Зеленского и лидера КНДР Ким Чен Ына, который имел в руках сине-желтый флажок.

Таких неожиданных болельщиков команды Сергея Реброва на трибунах заметил спортивный журналист Роман Бебех.

"Есть и хорошие новости: Ким Чен Ын уже с нами", – написал Бебех, когда Украина пропустила гол от Словакии, тем самым открыв счет в свою пользу.

После матча журналист распространил еще одну публикацию, написав: "Переговоры прошли успешно".

Напомним, что сборная Украины по футболу продолжает выступления на чемпионате Европы-2024. Подопечные Сергея Реброва уже сыграли с Румынией и Словакией. Следующим противником на футбольном поле для "сине-желтых" будет Бельгия. Матч состоится в среду, 26 июня, в Штутгарте.