Нагадаємо, що матч у Дюссельдорфі завершився за рахунку 2:1. Автором першого голу "синьо-жовтих" на турнірі став Микола Шапаренко, а наступного і фінального – Роман Яремчук.

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"Кім Чен Ин" та "Зеленський" разом вболівали за Україну в матчі зі Словаччиною на Євро-2024

Українська збірна під час сьогоднішнього матчу із Словаччиною отримала шалену підтримку на стадіоні у Дюссельдорфі.

Там панувала неймовірна атмосфера. Вболівальників збірної України видно було із далеку, ті прийшли з традиційною національною символікою. Однак були два фанати, які дуже оригінально виокремили свою присутність на грі.

Так, вони прийшли на стадіон в образі Президента України Володимира Зеленського та лідера КНДР Кім Чен Ина, який мав у руках синьо-жовтий прапорець.

Таких неочікуваних вболівальників команди Сергія Реброва на трибунах помітив спортивний журналіст Роман Бебех.

"Є й гарні новини: Кім Чен Ин вже з нами", – написав Бебех, коли Україна пропустила гол від Словаччини, тим самим відкривши рахунок на свою користь.

Після матчу журналіст поширив ще одну публікацію, написавши: "Переговори пройшли успішно".

Нагадаємо, що збірна України з футболу продовжує виступи на чемпіонаті Європи-2024. Підопічні Сергія Реброва вже зіграли із Румунією та Словаччиною. Наступним противником на футбольному полі для "синьо-жовтих" буде Бельгія. Матч відбудеться в середу, 26 червня, у Штутгарті.