С ним пообщается журналист Роман Цимбалюк. В прямом эфире на ютубе они поговорят о том, что происходит в Черном море и как снять блокаду акватории. А также о том, что россияне смертельно устали в Украине.

Внимание Турция обеспечит военный конвой, – капитан о деблокаде Черного моря

Кроме того, будут обсуждать и то, что Литва отправила Украине военное оборудование для разблокирования портов, поставки которого сейчас в процессе.

К слову! Бывший заместитель начальника ВМС Украины в эфире 24 канала предположил, что именно нам могли передать. Он считает, что может быть как-то связано с водолазным имуществом, которое может участвовать в разминировании.

Трансляция разговора Романа Циымбалюка и Андрея Пионтковского на ютубе 24-го канала состоится 20 июня в 19:30. Просмотреть ее можно, перейдя по ссылке. Не пропустите!

Стрим Цимбалюка и Пионтковского: смотрите видео здесь

Что сейчас происходит в Черном море