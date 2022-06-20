Із ним поспілкується журналіст Роман Цимбалюк. В прямому ефірі на ютубі вони поговорять про те, що відбувається в Чорному морі та про те, як зняти блокаду акваторії. А також про те, що росіяни смертельно втомилися в Україні.

Увага Туреччина забезпечить військовий конвой, – капітан про деблокаду Чорного моря

Крім цього, обговорюватимуть й те, що Литва відправила Україні військове обладнання для розблокування портів, постачання якого зараз в процесі.

До слова! Колишній заступник начальника ВМС України в ефірі 24 каналу припустив, що саме нам могли передати. Він вважає, що може бути якось пов'язане з водолазним майном, яке може брати участь у розмінуванні.

Трансляція розмови Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського на ютубі 24 каналу відбудеться 19 червня о 21:00. Переглянути її також можна, перейшовши за посиланням. Не пропустіть!

Стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео тут

Що зараз відбувається в Чорному морі