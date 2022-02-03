В Анкаре сообщают, что Украина собирается закупить у Турции новые беспилотники Bayraktar. Кроме того, наше государство впоследствии само будет производить аппараты.

Торговля между Украиной и Турцией в 2021 году увеличилась на 59%. Об этом сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

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Объем торговли достиг 7,1 миллиарда долларов. Оборонная промышленность является одной из сфер, где достигли прогресса.

Новые Bayraktar

Украина закупила 12 турецких беспилотников. На уровне начальника Генштаба выразили намерение закупить новые Bayraktar.

Беспилотники будут производить в Украине

Также государство и само будет производить турецкие Bayraktar с украинскими двигателями "Мотор Сич". Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге.

Во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана 3 февраля планируют подписать рамочный договор в сфере высоких военных технологий.

Кроме завода для Bayraktar, создадут учебный центр, который будет готовить летчиков по управлению беспилотными дронами разных категорий. Беспилотники будут применять в ВСУ и в Турции. Другие страны также смогут их купить.

Что такое Bayraktar? Это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его применяют в вооруженных конфликтах. Например, на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиабомбы. Украина подписала контракт о закупке беспилотников 12 января 2018 года. В 2019 году государство получило и испытало Bayraktar. В июле 2021 года комплекс передали для ВМС. Заметим, в боевых целях Bayraktar использовали только 26 октября.

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