Оказывается, Трампу можно говорить "нет" и конца света не будет

Украина и США подписали соглашение о недрах. Хорошо, что у Дональда Трампа теперь есть бумажка, с которой он будет бегать и доказывать, какой он мастер переговоров.

Нам не жалко. Первое соглашение, между прочим. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

К теме Украина переиграла Путина – теперь инициатива за Киевом

Чего ожидать от соглашения между США и Украиной

Сначала Трамп прикрыл гендерно нейтральные туалеты в Белом доме, потом восстановил напор в душе до уровня времен своей молодости, а теперь подписал соглашение с Украиной. Дайте ему еще 100 дней. Может, еще что-то будет интересное.

Но судя по всему именно эта бумажка и была основным драйвером давления на Украину. Трамп хотел бумажку. Его приспешники хотели сделать его счастливым и наконец обеспечить президенту славу лучшего переговорщика в истории.

Где-то в Киеве будет тихо улыбаться Тарас Качка и другие украинские переговорщики. Они смогли превратить безумное по своей наглости предложение Трампа в приемлемую сделку. Это соглашение не только не обременяет Украину, не унижает украинцев, но и не мешает европейской интеграции.

Будет ли от этого соглашение какой-то экономический эффект? Скорее всего – нет. Возможно, оно станет психологическим фактором поддержки желания инвестировать в Украину после войны. А, может, и не станет. Но точно это уже не соглашение о вреде, это не соглашение о колониальной зависимости.

Это не соглашение, где мы признаем мнимый долг, что нарисовал себе в голове Трамп, и выплачиваем его до конца своих дней. Все эти притязания Трампа исчезли из финальной версии. Хотя он и продолжает всем рассказывать, что теперь сможет компенсировать расходы американских налогоплательщиков. Ну, что ж, пусть рассказывает.

Есть ли в этом соглашении гарантии безопасности? Нет. Но их и не ждали. Конечно, мы не покупаемся на разговоры американского министра финансов, что это соглашение дает какой-то сигнал Владимиру Путину, или что оно само по себе является гарантией безопасности. Конечно, нет.

Хотя с другой стороны, чем больше будет американских инвесторов в Украине, тем больше в будущем у нас будет лобби в Вашингтоне. Это точно не помешает. Как и украинской экономике не помешают сами американские инвестиции. Более того, мы в них крайне нуждаемся. К сожалению, это соглашение и не об этом также.

Может ли это соглашение стать базой для дальнейшей военной поддержки со стороны США? Теоретически может. Но теоретически. Однако на практике как-то совпало, что Трамп разблокировал соглашения о продаже оружия Украине. То ли соглашение виновато, или воздух в Риме, а может до Трампа наконец дошло, что он выглядит не очень, когда Путин вертит его на конце своего телефона.

А еще мы в который раз убедились, что Трампу можно говорить "нет". Когда он предлагает что-то, явно противоречащее национальным интересам. После этого не происходит конец света. После этого как раз и начинается нормальный разговор.