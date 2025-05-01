Нам не шкода. Перша угода, між іншим. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

До теми Україна переграла Путіна – тепер ініціатива за Києвом

Чого очікувати від угоди між США та Україною

Спочатку Трамп прикрив гендерно нейтральні туалети в Білому домі, потім відновив напір у душі до рівня часів своєї молодості, а тепер підписав угоду з Україною. Дайте йому ще 100 днів. Може, ще щось буде цікаве.

Але судячи з усього саме цей папірець і був основним драйвером тиску на Україну. Трамп хотів папірець. Його посіпаки хотіли зробити його щасливим і нарешті забезпечити президенту славу найкращого перемовника в історії.

Десь в Києві буде тихо посміхатися Тарас Качка й інші українські перемовники. Вони спромоглися перетворити божевільну по своєму нахабству пропозицію Трампа на прийнятну угоду. Ця угода не тільки не обтяжує Україну, не принижує українців, але й не заважає європейській інтеграції.

Чи буде від цієї угоду якийсь економічний ефект? Скоріш за все – ні. Можливо, воно стане психологічним фактором підтримки бажання інвестувати в Україну після війни. А, може, і не стане. Але точно це вже не угода про шкоду, це не угода про колоніальну залежність.

Це не угода, де ми визнаємо уявний борг, що намалював собі в голові Трамп, і виплачуємо його до кінця своїх днів. Усі ці зазіхання Трампа зникли з фінальної версії. Хоча він і продовжує всім розказувати, що тепер зможе компенсувати витрати американських платників податків. Ну, що ж, нехай розповідає.

Чи є в цій угоді гарантії безпеки? Ні. Але їх і не чекали. Звісно, ми не купуємось на розмови американського міністра фінансів, що ця угода дає якийсь сигнал Владіміру Путіну, чи що вона сама по собі є гарантією безпеки. Звісно, ні.

Хоча з іншого боку, чим більше буде американських інвесторів в Україні, тим більше в майбутньому у нас буде лоббі в Вашингтоні. Це точно не завадить. Як і українській економіці не завадять самі американські інвестиції. Ба більше, ми їх конче потребуємо. На жаль, ця угода і не про це також.

Чи може ця угода стати базою для подальшої військової підтримки з боку США? Теоретично може. Але теоретично. Проте на практиці якось співпало, що Трамп розблокував угоди про продаж зброї Україні. Чи то угода винна, чи повітря в Римі, а може до Трампа нарешті дійшло, що він виглядає не дуже, коли Путін вертить його на кінці свого телефону.

А ще ми в котре переконалися, що Трампу можна казати "ні". Коли він пропонує щось, що явно протирічить національним інтересам. Після цього не стається кінець світу. Після цього якраз і розпочинається нормальна розмова.