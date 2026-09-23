Украина уже согласилась на полное прекращение огня, Россия должна сделать то же, – страны-члены ООН
Еще в марте 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Организация объединенных наций призвала Россию наконец-то сделать то же самое.
Об этом говорится в совместном заявлении стран-членов ООН, сообщает МИД Украины.
О чем говорится в заявлении
Всего 51 страна выступила с совместным заявлением в поддержку Украины в ООН.
Мы стоим плечом к плечу с Украиной и поддерживаем ее в противостоянии российской агрессии… Украина хочет мира. Россия должна прекратить свою агрессию, согласиться на прекращение огня и конструктивно присоединиться к переговорам ради всеобъемлющего, справедливого и прочного мира,
– говорится в нем.
Помимо прекращения огня, ООН требует от России освободить депортированных украинцев.
Призываем Россию обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, принудительно перемещенных или депортированных украинских гражданских лиц, в частности детей,
– отметили страны.
В заявлении также отмечается, что Россия пытается заблокировать украинский экспорт зерна, ставя под угрозу глобальную продовольственную безопасность. 51 член ООН поддержал усилия по обеспечению свободы судоходства в Черном море.
К слову, во время заседания Генассамблеи ООН Украину поддержал ряд мировых лидеров. В частности, президент Франции Макрон призвал защитить украинцев и мир, который не желает жить по "закону джунглей".