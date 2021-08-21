Украина согласилась принять афганцев из группы риска

Ряд стран предложил принять граждан, эвакуированных из Афганистана, где власть захватил "Талибан". Среди них оказалась и Украина.

Об этом на брифинге сообщил Нед Прайсак, представитель Госдепа США. Он выразил благодарность партнерам со всего мира, которые присоединились к операции спасения.

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Кто помогает людям в Афганистане

Упомянул, в частности, о тех странах, которые уже помогли или в ближайшее время будут помогать с транзитом американцев и других граждан через свои территории.

Говорится о Бахрейне, Дании, Германии, Италии, Казахстане, Кувейте, Катаре, Таджикистане, Турции, ОАЭ, Великобритании и Узбекистане.

Кроме этого, американский чиновник назвал страны, которые "сделали щедрые предложения" касательно переселения афганцев из группы риска. Среди них:

Украина;

Албания;

Канада;

Колумбия;

Коста-Рика;

Чили;

Косово;

Северная Македония;

Мексика;

Польша;

Катар;

Руанда;

Уганда.

"Мы глубоко благодарны этим странам за оказанную поддержку и гордимся тем, что сотрудничаем с ними в нашей общей поддержке афганского народа", – подчеркнул представитель Госдепа.

Заметим, что афганцы просят о помощи у различных стран, включая Украину, чтобы сбежать от режима талибов. Некоторые из них, кому удалось попасть в аэропорт, приносил таблички с надписью Ukraine.

Сколько людей уже эвакуировали американские военные

По словам Прайса, только за сутки 19 августа на военных самолетах США удалось эвакуировать из Афганистана почти 6 тысяч человек. В то же время этот показатель с 14 августа достигает 13 тысяч, а с конца июля – более 18 тысяч.