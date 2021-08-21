Украина согласилась принять афганцев из группы риска
Источник:Госдеп США
Ряд стран предложил принять граждан, эвакуированных из Афганистана, где власть захватил "Талибан". Среди них оказалась и Украина.
Об этом на брифинге сообщил Нед Прайсак, представитель Госдепа США. Он выразил благодарность партнерам со всего мира, которые присоединились к операции спасения.
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Кто помогает людям в Афганистане
Упомянул, в частности, о тех странах, которые уже помогли или в ближайшее время будут помогать с транзитом американцев и других граждан через свои территории.Справка. Говорится о Бахрейне, Дании, Германии, Италии, Казахстане, Кувейте, Катаре, Таджикистане, Турции, ОАЭ, Великобритании и Узбекистане.
Кроме этого, американский чиновник назвал страны, которые "сделали щедрые предложения" касательно переселения афганцев из группы риска. Среди них:
- Украина;
- Албания;
- Канада;
- Колумбия;
- Коста-Рика;
- Чили;
- Косово;
- Северная Македония;
- Мексика;
- Польша;
- Катар;
- Руанда;
- Уганда.
"Мы глубоко благодарны этим странам за оказанную поддержку и гордимся тем, что сотрудничаем с ними в нашей общей поддержке афганского народа", – подчеркнул представитель Госдепа.
Заметим, что афганцы просят о помощи у различных стран, включая Украину, чтобы сбежать от режима талибов. Некоторые из них, кому удалось попасть в аэропорт, приносил таблички с надписью Ukraine.
Сколько людей уже эвакуировали американские военные
По словам Прайса, только за сутки 19 августа на военных самолетах США удалось эвакуировать из Афганистана почти 6 тысяч человек. В то же время этот показатель с 14 августа достигает 13 тысяч, а с конца июля – более 18 тысяч.