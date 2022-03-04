Украина сообщила, что пожар на ЗАЭС не повлиял на основное оборудование, – МАГАТЭ

Российские захватчики обстреляли Запорожскую атомную электростанцию вблизи Энергодара. Враги попали в один из энергоблоков.

В Международном агентстве по атомной энергии уже вышли на связь с Украиной по поводу ситуации.

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Украина сообщила, что пожар на ЗАЭС не повлиял на "основное" оборудование, персонал станции принимает смягчающие меры,

– заявили в МАГАТЭ.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям указали, что сейчас на Запорожской атомной электростанции работает только один из шести энергоблоков. В то же время горит одно из зданий учебно-тренировочного комплекса.

Что делать в случае радиационной аварии / Инфографика 24 канала

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