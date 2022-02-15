Украина созывает внеочередные консультации ТКГ из-за попыток Думы легализовать боевиков

Украина заявила о созыве внеочередных срочных консультаций ТКГ. Причина заключается в попытках российской Думы легализовать боевиков.

Соответствующую информацию обнародовала Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе. Это случилось 15 февраля после того, как Дума решила направить обращение Путину.

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Украина созывает срочную консультации ТКГ

Украинская делегация для участия в ТКГ заявила, что обратилась к Специальному представителю Действующего главы ОБСЕ в Украине и представителя ОБСЕ в ТКГ.

Обращение направили с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации от делегации России относительно:

их позиции;

а также запланированных дальнейших шагов с учетом решения законодательного органа России.

Причина таких действий – обращение российского парламента о признании так называемых самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса.

Обращение Думы о признании боевиков

15 февраля Государственная Дума России направила Владимиру Путину обращение о признании боевиков на оккупированном Россией Донбассе.

Сам Путин во время пресс-конференции журналистам цинично заявил якобы он и большинство россиян беспокоятся о жителях оккупированного Донбасса.

Зато Олаф Шольц объяснил, что такое решение России превратилось бы в политическую катастрофу и стало бы нарушением минских договоренностей.

В этот же день СМИ написали, что в Госдуме поддержали обращение к Владимиру Путину с нарушениями, ведь в нем приняли участие депутаты, которых не было на заседании.

Госдума поддержала обращение о легитимизации боевиков – смотрите видео