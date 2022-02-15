Украина созывает внеочередные консультации ТКГ из-за попыток Думы легализовать боевиков
Источник:телеграм ТКГ
Украина заявила о созыве внеочередных срочных консультаций ТКГ. Причина заключается в попытках российской Думы легализовать боевиков.
Соответствующую информацию обнародовала Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе. Это случилось 15 февраля после того, как Дума решила направить обращение Путину.
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Украина созывает срочную консультации ТКГ
Украинская делегация для участия в ТКГ заявила, что обратилась к Специальному представителю Действующего главы ОБСЕ в Украине и представителя ОБСЕ в ТКГ.
Обращение направили с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации от делегации России относительно:
- их позиции;
- а также запланированных дальнейших шагов с учетом решения законодательного органа России.
Причина таких действий – обращение российского парламента о признании так называемых самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса.
Обращение Думы о признании боевиков
- 15 февраля Государственная Дума России направила Владимиру Путину обращение о признании боевиков на оккупированном Россией Донбассе.
- Сам Путин во время пресс-конференции журналистам цинично заявил якобы он и большинство россиян беспокоятся о жителях оккупированного Донбасса.
- Зато Олаф Шольц объяснил, что такое решение России превратилось бы в политическую катастрофу и стало бы нарушением минских договоренностей.
- В этот же день СМИ написали, что в Госдуме поддержали обращение к Владимиру Путину с нарушениями, ведь в нем приняли участие депутаты, которых не было на заседании.
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