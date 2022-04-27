Украина способна занять Приднестровье, но только по запросу Молдовы, – Арестович

Украина даже при актуальных условиях могла бы взять под контроль Приднестровье, но это возможно только по запросу Молдовы.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович. Он подчеркнул, что Молдова – ближайшая соседка, судьба которой небезразлична Украине.

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Мы всегда с молдавским народом стояли, стоим и будем стоять, поэтому они к нам могут обращаться за помощью,

– сказал Арестович.

Украина бы справилась

В то же время, он убежден, что если говорить теоретически, то Украина в состоянии занять Приднестровье.

Как-нибудь и справились бы, это территория суверенной Молдовы, мы даже не можем позволить себе подобного рода заявлений. Только после обращения молдавской стороны. Но мы справимся, если понадобится,

– добавил советник главы ОП.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что оккупанты, находящиеся на территории непризнанного Приднестровья, приведены в полную готовность и усиленный режим несения службы.

Перед этим в Приднестровье раздалось несколько взрывов. По данным письма "чиновников" Приднестровья, обнародованного украинской разведкой, обстрелы были спланированной провокацией России.

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