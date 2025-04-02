ЕС официально определил Украину основным элементом своей оборонной стратегии

Безопасность Европы зависит от безопасности в Украине. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс во время презентации "Белой книги по вопросам европейской обороны" на форуме по безопасности в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

Европа все больше понимает, что не выстоит без Украины. А потому выделяет больше военной помощи Киеву и размышляет над отправкой миротворцев. Украина имеет весомую роль в новой архитектуре безопасности Европы.

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Как ЕС поддерживает Украину

Андрюс Кубилюс отметил, что помощь для Украины стала одним из приоритетов "Белой книги". С 24 февраля 2022 года Брюссель выделил 50 миллиардов евро военной помощи для Киева. Кубилюс говорит, что это составило лишь 0,1% от ВВП ЕС и этого недостаточно.

Поэтому дополнительно Евросоюз планирует выделить средства из программы SAFE, что предусматривает 150 миллиардов евро в виде кредитов. Это поможет интегрировать украинскую оборонную промышленность в европейскую, что будет способствовать развитию обеих сторон.

"Украина производит современное оружие и оборудование по значительно более низким ценам, и мы можем многому научиться у Украины. Украинская оборонная промышленность молодая и динамичная, проверенная на поле боя. Украина является лидером в сферах искусственного интеллекта и беспилотников", – отметил Кубилюс во время презентации документа.

В "Белой книге" также говорится о необходимости увеличения поставок артиллерии, боеприпасов, систем ПВО и других критически важных вооружений для украинской армии.