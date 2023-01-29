Украина стала самой заминированной страной в мире, – Sky News

Украина по состоянию на январь 2023 стала самой заминированной страной в мире. Ситуация – хуже, чем в Сирии или Афганистане.

Мины представляют серьезную угрозу для украинцев. Кроме того, эта опасность останется актуальной и после победы Украины.

Обратите внимание Во Франковске 5-месячный малыш попал в реанимацию из-за соседского генератора

В населенных пунктах, которые освободят от российских оккупантов, еще долго будет оставаться минная опасность. На разминирование уйдут годы. Мины на 40% территории Украины.

Поскольку, по одной оценке, более 40% территории страны загрязнены минами, Украина сейчас считается наиболее заминированной страной в мире,

– говорится в сообщении.

В Николаевской области на мини взорвалась машина

В Николаевской области на мине взорвалась машина. В салоне находились 4 человека. Среди них – младенец, которому исполнилось 3 недели. Детали рассказала Анна Замазеева – глава Николаевского областного совета.

"Четыре человека получили ранения, среди пострадавших – младенец 3 недели. Друзья, прошу, будьте осторожны! Минная опасность продолжается. Берегите себя и близких", - подчеркнула Замазеева.

Украинцев просят быть очень осторожными и соблюдать правила безопасности. Если человек обнаружил какой-нибудь неизвестный предмет, нужно немедленно сообщить спасателям.