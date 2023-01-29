Міни становлять серйозну загрозу для українців. Окрім того, ця небезпека залишиться актуальною й після перемоги України.

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У населених пунктах, які звільнять від російських окупантів, ще довго залишатиметься мінна небезпека. На розмінування підуть роки. Міни наявні на 40% території України.

Оскільки, за однією оцінкою, понад 40% території країни забруднено мінами, Україна зараз вважається найбільш замінованою країною у світі,

– мовиться у повідомленні.

На Миколаївщині на міні підірвалась машина

У Миколаївській області на міні підірвалася машина. У салоні перебували 4 людей. Серед них – немовля, якому виповнилося 3 тижні. Деталі розповіла Ганна Замазєєва – голова Миколаївської обласної ради.

"Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих – немовля віком 3 тижні. Друзі, прошу, будьте обережні! Мінна небезпека триває. Бережіть себе та близьких", – наголосила Замазєєва.

Українців просять бути дуже обережними й дотримуватися правил безпеки. Якщо людина виявила якийсь невідомий предмет, потрібно негайно повідомити рятувальників.