Украина теперь может действовать на опережение
Источник:фейсбук Олеси Яхно
Пока в Росиии после провала всех планов заявляют, что "все идет по плану", новый план (в продолжение) может как раз появиться у Украины.
Президент правильно сказал, что война закончится тогда, когда Украина вернёт своих людей и свои территории.
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Что дальше
Но вот возникает вопрос: каким дальше будет подход - оборонительным или все больше наступательным после получения соответствующего оружия (если наступательным, то до какого предела)?
Я не говорю о военной составляющей (для этого есть военные), я говорю о подходе на уровне политического решения.
Добить врага
Плацдарм (явный или потенциальный) атак России по Украине – это Приднестровье, Беларусь. Россия, вне сомнений, и дальше будет использовать эти возможности (мост, склады и режим-пособник агрессора).
Допускаю, что Украина, наконец, должна действовать на упреждение. Тем более, что мы уже давно не в тех реалиях, чтобы лишь бы не провоцировать Путина.
Шокирующие кадры российских преступлений из Мариуполя – смотрите видео: