Украина терпит поражение на западном информационном фронте, – интервью со спикером Informnapalm

Журналист Павел Казарин пообщался с представителем сообщества Informnapalm Михаилом Макаруком про недавнюю провокацию вокруг украинского корабля "Донбасс", инструменты и масштабы российской пропаганды, а также какой должна быть государственная контрпропаганда.

Почему Россия "испугалась" украинского "Донбасса"

Михаил, я хотел бы начать с инцидента, который случился на прошлой неделе и вызвал много вопросов. Речь об украинском военном корабле "Донбасс", который 10 декабря якобы "направлялся в Керченский пролив", как об этом писали российские медиа. Россияне об этом так рассказывали в СМИ, будто наш корабль готовится начать Третью мировую войну. Что это вообще было?

Это было классическое развертывание информационно-психологической операции Вооруженных сил России для дискредитации Украины. Также это была своеобразная попытка срыва переговоров Байдена с Зеленским по видеосвязи.

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Объясню контекст. Украинский корабль "Донбасс", который практически не имеет военного вооружения, вышел на обычные рейдовые испытания в территориальных водах Украины и нейтральных водах. И тут начинается развертывание информационной операции со стороны России, что "Донбасс" не отвечает на запросы ФСБ России и т.д.

Почему ФСБ? В России система государственной пограничной службы никак не изменилась с советских времен. Раньше пограничники были в системе КГБ СССР, а теперь они в системе ФСБ РФ. То есть, то же самое.

У меня тоже интересный вопрос: "А почему наши военные должны отвечать на какие-то запросы ФСБ РФ?" И здесь россияне разворачивают информационную операцию, что "Донбасс" идет именно под Керченский пролив и мост, ничего не отвечает, и в целом это чуть ли не корабль-камикадзе.

После этого они пишут, что "Донбасс" находится в 10 морских милях от Керченского пролива. И российские военные уже приводят свои корабли в боевую готовность, планируют использовать авиацию, поднимают авиацию. Более того, они запретили проход гражданским судам через Керченский пролив.

Кампания российской пропаганды масштабно развернулась в медиа. Об этом писали и многие телеграмм-каналы, какие-то полуофициальные источники и тому подобное.

Для чего? Создать некую "информационную провокацию со стороны Украины". И второй момент – что моряки на самом "Донбассе" были не в курсе происходящего. Поскольку они вышли в Азовское море на "ходовые" испытания и обычный рейд. Были в территориальных водах Украины в 30 морских милях от Керченского пролива, спокойно сделали свои задачи и вернулись.

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Украинским морякам не было известно, что они якобы "направляются в Керченский пролив" и что против них уже подняли весь российский флот. При этом Россия официально сообщает, что они готовы применить боевую авиацию против "Донбасса". Это было около 22 часов. А около 21:40 наш корабль был уже возле Мариуполя. То есть эта провокация против Украины – манипуляция и сплошная чушь.

Российская пропаганда – мощная сила

Целью этой информационной спецоперации, возможно, было сорвать переговоры Зеленского с Байденом, показать Украину как страну, которая готовится к какой-то военной агрессии. И российский пропагандистский инструментарий сработал очень хорошо. Поэтому отсюда вопрос: как вообще работает российская пропаганда, какие у нее есть каналы, и кто именно эту пропаганду распространяет?

У российской пропаганды целые кластеры и сферы применения, на нее выделяются колоссальные бюджеты. Согласно подсчетам нашей команды, это более 4,5 миллиарда долларов в год. Просто представьте себе сумму! Это, наверное, больше, чем бюджет Украины на закупки нового оружия и техники для армии.

В России есть несколько категорий каналов распространения пропаганды, каждый из которых имеет свое назначение. Одна из этих категорий – сугубо новостные радио- или телеканалы. Туда входит, например, крупное информагентство "Россия сегодня".

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Интересная штука: как только оккупировали Крым, будто ниоткуда появился телеканал "Луганск 1", который имеет схожее брендирование с телеканалом "Россия". Телеканалы "Россия 1", "Россия 2", "Россия 3" и др. – Это одна компания, подчиненная российским властям.

Еще одна компания – "Газпром-медиа". Кстати, этот холдинг финансирует такой "независимый" и "оппозиционный" телеканал "Дождь".

То же – Sputnik TV (российская медиакомпания, представленная за рубежом). Как и Russia Today, они активно транслируются по всему миру и работают в сфере пропаганды. Цель этих "медиа" – освещения России в позитивном русле.

Вот вы, Павел, активно путешествуете. Когда вы приезжаете в Турцию, Шри-Ланку и тому подобное, включаете телевизор, и везде есть каналы "Россия 1", "НТВ+", "НТВ Мир", Sputnik или Russia Today.

Обратите внимание на количество языковых редакций у этих телеканалов. Они работают в Латинской и Южной Америке, Азии, Европе. У них на каждую европейскую страну есть отдельные редакции. Это профессиональные пропагандисты, и они довольно мощные.

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Что взамен имеет Украина и что она может противопоставить этому? Давайте реально – ничего. У нас есть Центр международного противодействия пропаганде, но мало кто слышал что-то о его деятельности, кроме некоторых журналистов.

Вот еще красноречивый кейс. Существует украинский телеканал "Дом", который должен был быть информационной площадкой для оккупированных украинских территорий, но стал ресурсом для рекламы Офиса президента и его команды.

Эксперт проанализировал пропагандистские медиа / Фото фейсбук Михаила Макарука

​Чем соответствует Украина

Хочу добавить, что телеканал "Дом" недавно получил лицензию для вещания на подконтрольных территориях в разных регионах Украины. Офис президента объясняет это тем, что отныне телеканал как бы будет вещать для внутренне перемещенных лиц. Однако, по мнению многих, Офис президента пытается превратить телеканал "Дом" в собственный информационный ресурс накануне парламентских и президентских выборов. Михаил, скажите, что еще не так с нашей контрпропагандой?

Любой профессиональный иностранный журналист с запросом о ситуации в Украине откроет официальный сайт Министерства обороны, Министерства с временно оккупированных территорий и тому подобное. А как часто эти официальные ресурсы публикуют актуальную и объективную информацию вовремя и на иностранных языках? Это огромная проблема.

На Informnapalm мы как-то публиковали статью "30 дней тишины". Летом 2020 г. 30 дней "молчала" английская версия сайта Министерства обороны Украины! Поэтому любой журналист, не найдя актуальную информацию и официальную позицию власти на государственном сайте, пойдет искать дальше и попадет на российские пропагандистские помойки. А потом мы хватаемся за голову, потому что во Франции распространяют фейк и так далее.

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Конечно, есть надежда, что господин Резников изменит эту систему. Но я не верю, что Министерство временно оккупированных территорий будет делать что-то новое и прогрессивное.

Если говорить честно, Украина пока терпит поражение на информационном фронте для западной аудитории в эти годы войны. Поэтому, когда вы приезжаете в Германию или Францию, люди там очень удивляются, что Украина – это независимое государство, а не часть России, что она в Европе, что у нас война. Почему? Потому что российские медиа, которые получают колоссальные деньги, уже все сделали.

Они вбили в голову европейцам, что это внутренний конфликт Украины. А мы потом удивляемся, почему нам не хотят помогать официально и открыто.

"Мы не имеем никакой защиты"

Вы сказали, что Россия выделяет на пропаганду миллиарды долларов. У Украины нет таких возможностей. Что мы можем противопоставить российской пропаганде с имеющимися ресурсами? И как должна быть устроена государственная контрпропаганда?

Государственная политика в сфере такого информирования функционирует плохо. Поэтому контрпропаганда должна работать на основе инициатив, которые дают результат. Однако в Украине нет государственных грантов для развития волонтерских независимых структур, таких как Informnapalm, "Миротворец", StopFake, VoxCheck, YouControl.

Еще одна вещь, которой критически не хватает, – иэто безопасность. Мы с командой столько угроз за последние два года получили со стороны официальных чиновников! И это привычная и абсурдная вещь в нашей стране. Сообщество Informnapalm, например, с точки зрения безопасности даже не имеет в Украине серверов. Более того, для безопасности определенные печатные материалы, которые мы получили с оккупированных украинских территорий и России, не хранятся на территории Украины также.

Расследователям не хватает ощущения безопасности / Фото – фейсбук Михаила Макарука

Мы не имеем никакой защиты. Довольно часто возникает проблема, что мы не знаем, куда обратиться за защитой и поддержкой. Поэтому все такие проекты пытаются искать гранты за рубежом.

В какой поддержке от украинского государства нуждается сообщество Informnapalm и подобные независимые проекты, которые борются с коррупцией, фейками и пропагандой?

Во-первых, не пытаться подчинить нашу организацию власти и не присваивать себе наши достижения (таких попыток и случаев немало). Часто требуется оперативное подтверждение информации, возможности для взаимодействия с послами, защита нашей деятельности и команды проекта.

Также этим независимым волонтерским инициативам необходимы гранты для развития.

Мы в такой ситуации, что нужно делать целый комплекс мер в условиях минимального бюджета, но колоссальной отдачи.

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