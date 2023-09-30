Может идти на штурм и защищать позиции: украинский боевой робот "Лють" проходит тестирование

В Украине продолжают работу над разработкой и созданием современного вооружения. В настоящее время тестирование проходит боевой робот "Лють".

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, это технологии победы от Brave1. Он добавил, что ведется тестирование украинского боевого робота, получившего название "Лють".

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Чем особенный робот "Лють"

Известно, что соответствующая машина вооружена танковым пулеметом. Он также оборудован смотровой камерой, которая способна видеть на все 360 градусов. Кроме того, он бронирован и защищен от стрелкового оружия и обломков.

Это компактный робот, которым можно управлять дистанционно и выполнять боевые задания. Например, штурмовать или защищать позиции,

– отметил Федоров.

Украина создала боевого робота "Лють" / Фото с телеграма Михаила Федорова



Украина создала боевого робота "Лють" / Фото с телеграма Михаила Федорова

По словам министра, на фотографиях нам показывают готовый экспериментальный образец. Он уже успел успешно пройти полевые испытания. В настоящее время команда работает над его усовершенствованием, а также готовится к масштабированию производства.

Михаил Федоров подчеркнул, что технологии и инновации – ключ к победе Украины. С их помощью наше государство получает преимущество на поле боя, а также может спасать жизнь наших защитников.

Обратим внимание, что 30 сентября прошел первый Форум оборонных индустрий. Во время него Владимир Зеленский анонсировал создание первого в мире флота морских дронов Украиной. Он добавил, что мир видит, на что способны наши технологии.

Украинского вооружения станет больше

Мир видит, на что способны украинские ракеты, технологии, украинские дроны. Мы создаем первый в мире флот морских дронов, лишающий русские военные корабли смысла и заставляющий их прятаться,

– заметил президент.

В то же время глава государства отметил, что стартовало производство орудий по стандартам НАТО – 155-го калибра. Кроме того, Украина создает инновационные противотанковые ракетные комплексы. И это лишь часть списка того вооружения, которое создается внутри нашей страны.

Он подчеркнул, что противотанковые ракетные комплексы более дальнобойны и безопасны в управлении. Также наша страна предлагает программные решения по обороне. А еще Украина заинтересована в локализации производства техники, необходимой для нашей защиты.