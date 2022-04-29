Украина только обороняется: Минобороны просит не распространять призывы атаковать другие страны
Анна Маляр рассказала, что по состоянию на 28 апреля бои продолжаются преимущественно на Востоке и Юге. В то же время Россия наносит ракетные удары фактически по всей территории Украины.
Заместитель министра обороны Маляр в эфире национального телемарафона подчеркнула, что на Востоке и Юге ситуация меняется очень динамично. Хотя российские захватчики и активизировались, герои ВСУ мощно сопротивляются, сообщает 24 канал.
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Украинским защитникам и защитницам удается возвращать под контроль часть населенных пунктов. В частности, на Слобожанском направлении.
Кроме того, по словам Маляр, уже удалось более-менее понять ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы. Там Россия продолжает провокацию. Страна-оккупант развернула информационную кампанию. Россия хочет ввести в заблуждение местных жителей, что Украина собирается совершать определенные провокации и обстреливать эти территории.
Маляр обратилась к украинцам, чтобы они публично не поддерживали подобные идеи.
Потому что у нас появляются сейчас в горячих головах идеи о том, что можно сделать и какие военные действия провести на территории другого государства. Украина не заходит на территории других государств. Украина исключительно ведет оборону собственной территории,
– подчеркнула заместитель министра обороны.
Заявление ОП
- Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – заявил, что в Украине военное руководство хорошо понимает, каковы риски со стороны непризнанного Приднестровья.
- По словам Подоляка, эти территории всегда рассматривались как определенный плацдарм. Оттуда могут быть определенные риски для двух областей Украины. Речь идет об Одесской и Винницкой.
- Подоляк заверил, что там все продумано. В частности, речь идет об обороне и разведывательных данных.
- Советник главы ОП также отметил: если непризнанное Приднестровье втянут в войну с Украиной, его территорию будет ждать изоляция и уничтожение.
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