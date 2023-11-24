"Украина торгует оружием на черном рынке": почему активизировалась "старая-новая" ИПСО России

"Украина – основной фактор дестабилизации во всех горячих точках мира", "украинским оружием снабжают ХАМАС". Нарратив о "черном рынке" западного оружия, которое Украина продает террористам, снова в тренде российских чиновников. Мы проанализировали дезинформационную кампанию, исследовав 10862 сообщения на разных языках. Больше об этапах этой кампании – в колонке для 24 Канала.

Центр противодействия дезинформации исследовал сообщения за период с 24 февраля 2022 года по 16 октября 2023 года. Количество фейковых сообщений и манипуляций увеличивалось пропорционально росту объемов помощи Украине от стран-партнеров.

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Вполне логичное желание наших западных друзей внедрить механизмы отслеживания и регулирования процесса предоставления вооружений запустило ряд информповодов, которые активно начали использовать россияне.

При этом враг замалчивал истинную причину необходимости таких мер, а именно сохранение веры западной аудитории в правильности поддержки Украины как государства, отвечающего демократическим ценностям и надеждам Европейского Союза и США.

Для разгона нарративов привлекались псевдоэксперты, которые дописывали соответствующие публикации в соцсетях. Для создания искусственных дискуссий использовались тролли. Также публиковались интервью наемников, которые воевали на стороне Украины, а затем перешли на сторону России, а также рассказы западных журналистов, пронизанные российскими нарративами.

В арсенале средств распространения манипуляционных и лживых сообщений – фейковые обложки западных медиа, чтобы предоставить "фактам" о якобы совершенных Украиной нарушениях большей достоверности и убедительности, "свидетельства украинских военных" о контрабанде оружия и т.д.

Три основных этапа ИПСО

Нулевой, который длился с 24 февраля по 2 июня 2022 года: выявление уязвимости стран на начальном этапе поставки Украине тяжелого оружия. Россия направила усилия на формирование и "прогрев" нарративов, которые должны дискредитировать нас в глазах международных партнеров и заставить их отказаться от поставок вооружения.

Первый, со 2 июня по 22 июля 2022 года: подготовка к началу информкампании, создание основного фейка от российского издания RT ("расследование" о якобы договоренности о продаже комплексов Phoenix Ghost и партии американских противопехотных мин М18А1 Claymore). После этого российские агенты информационного влияния начали масштабную кампанию, в рамках которой использовали материалы по этому "расследованию".

Вместе с заявлением министра обороны России Сергея Шойгу, что часть иностранного вооружения, которое Запад поставляет Украине, якобы расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на "черный рынок", это повлекло за собой активное обсуждение темы в западном инфопространстве. В свою очередь это стало катализатором для дальнейшего развития кампании.

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Волна информационного давления повлияла на западную аудиторию. В частности, повлекла появление статьи в Financial Times под названием "НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия из Украины". В ней говорилось о настоянии стран-членов НАТО и ЕС на усилении мониторинга поставляемого в Украину оружия.

Басни о "черном рынке оружия" опроверг Европол, который в заявлении от 22 июля 2022 года отметил тесное сотрудничество с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу торговли оружием в Европейский Союз.

"Мы полностью доверяем им, поскольку они предпринимают новые меры для мониторинга и отслеживания этого огнестрельного оружия", – говорилось в сообщении.

Об отсутствии доказательств "перенаправления" американской помощи заявили европейские официальные лица и Пентагон. Они отметили, что использование Украиной западного оружия тщательно проверяется.

Россияне распространяли дезинформацию об "украинском оружии" как в Западном, так и Восточном полушариях. Появились фейки о якобы продажах представителям мексиканского наркокартеля Golfo американских гранатометов M136, автоматов "АК-47", ПТРК Javelin, которые США поставляли Украине. Не заставило себя ждать и заявление российского МИД о том, что "киевский режим накачивается западным оружием и перепродает его мексиканским картелям".

Второй этап был с 22 июля 2023 года и по сей день: превращение нарратива "Украина – черный рынок оружия" в устойчивый.

После вторжения ХАМАС в Израиль россияне возобновили ИПСО

Новое звучание ИПСО приобрела в октябре этого года, после начала вторжения ХАМАС в Израиль.

Отправной точкой для дальнейшего "фейкомета" стало сфабрикованное видео "захваченного склада с американским оружием", где боевики ХАМАС "благодарят Украину" за переданное оружие. Впоследствии это видео появилось в российском инфопространстве с сообщением, что это оружие было продано через даркнет. Чтобы придать большей достоверности дезинформации, главное управление генштаба вооруженных сил России передало террористам захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

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Тогда глава российского МИД Сергей Лавров во время переговоров с секретарем Лиги арабских государств заявил, что оружие, которое получила Украина, "расползается по всему миру из-за контрабандистов и торговцев", и это якобы "известный факт".

Все эти фейки и заявления бурно обсуждались в соцсетях. Жертвами роспропаганды стали даже некоторые официальные лица. Так, сенатор от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, которая принадлежит к группе сторонников Дональда Трампа MAGA, опубликовала сообщение в твиттер о необходимости сотрудничать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, использованного ХАМАС. "Они пришли из Афганистана? Они приехали из Украины? Вполне вероятно, что ответ будет от обоих", – отмечала она.

Из последних "наработок" роспропаганды можно вспомнить:

создание фейковой статьи The Washington Post о якобы утроении объема поставок Украиной группировке ХАМАС. Ее активно разгоняли вражеские телеграм-каналы;

статью онлайн-издания The Intel Drop о якобы совместных тренировках боевиков ХАМАС с бойцами украинского батальона "Азов" и т.д.

Проанализировав целевую аудиторию, на которую направлена кампания, можно сделать вывод о применении Россией тактики ее таргетирования: использование упоминаний о том виде вооружения, которое актуально для конкретной страны или региона. Кроме этого, прослеживается трансформация сообщений "под номенклатуру" предоставляемого Украине оружия.

В начале широкомасштабного вторжения появились вбросы о ПТРК, ПЗРК и стрелковом оружии. В дальнейшем чаще упоминалось тяжелое оружие и минометные системы. В то же время, летом этого года говорилось уже о всей номенклатуре вооружения.

На кого направлялась пропаганда Приведенные выше широкомасштабные дезинформационные кампании и несколько кампаний, меньших по ареалу распространения, планировали скоординированное информационное влияние на аудиторию Сербии, Грузии, Франции, Австралии, Италии, Австрии, Мексики, Центральной Америки, Уругвая, Колумбии, США, Словакии, Нидерландов, Восточной Ливии, Египта, Турции, Туниса, Сиера-Леоне, Ливана, Сирии, Северной Африки и Ближнего Востока.



Наибольшую резистентность к информационному влиянию проявили Великобритания, Германия, Япония, Китай, Корея, Финляндия, Норвегия и Канада. То есть страны с высоким доверием к государственным институтам, со строгими правилами владения оружием, более защищены от информационных вбросов.

Мы также обнаружили ключевые лица ИПСО, среди которых:

Сергей Шойгу,

спикер российского МИД Мария Захарова,

российский дипломат Андрей Будаев,

бывший бригадный генерал Вооруженных сил Израиля Амир Авиви,

американский журналист и писатель Сеймур Герш,

британский радиоведущий и журналист Афшин Раттанси,

американский военный Джон Дэвид Макинтайр, уехавший воевать в Украину в начале 2023 года и перешедший на сторону России,

ирландский бизнесмен, совладелец издания Ditch Website Чей Боуз.

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Чего действительно пытается достичь Россия

В общем, кампанию можно оценить как среднюю. Однако следует отметить, что таргетирование аудиторий, уязвимых к новостям об уголовных группировках, войнах, экономических кризисах показало себя крайне эффективным. Кроме того, разнообразие контекста для создания фейков предоставило пропагандистам больше возможностей в формировании нарратива "черный рынок оружия" для таргетирования разных аудиторий.

Подведем итоги. Есть все основания полагать, что эта тема будет раскручиваться все больше.

Почему – ответ очевиден. Страна-агрессор стремится отвлечь внимание от собственной контрабанды вооружений диктаторским режимам и террористическим группировкам по всему миру. В то же время она хочет дискредитировать власти Украины и ее Вооруженные силы, навязав постоянный нарратив: "Украина торгует предоставленным оружием".

Кроме того, Россия хочет дискредитировать западную военную поддержку, ограничить или полностью прекратить ее. Враг пытается вбить клин между республиканцами и демократами в Конгрессе США в вопросе продолжения финансовой поддержки Украины. Также россияне хотят навредить взаимоотношениям Украины и Израиля. Достижению этой цели подчинены и обвинения Украины в антисемитизме.

Однако я оптимист и уверен, что ни одна дезинформационная кампания не способна нарушить единство наших западных партнеров в вопросах поддержки Украины. А мы со своей стороны в полном объеме выполняем обязательства по части подотчетности и контроля за поставками оружия и его использования.