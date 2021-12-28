Украина требует от Грузии пустить к Саакашвили украинских врачей

В МИД Украины отреагировали на попытку грузинских властей перевести Саакашвили из военного госпиталя. Эти действия в отношении политика назвали незаконными и призвали Грузию допустить украинских врачей.

В украинском МИД подчеркнули, что Михаилу Саакашвили нужна реабилитация. Из-за этого Украина призвала Грузию не допускать действий, которые угрожают жизни и здоровью политика.

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Украина продолжает работать над возвращением Саакашвили

Украинская сторона подчеркнула, что Саакашвили должны осмотреть украинские врачи.

Грузинская сторона должна разрешить украинским врачам посетить господина Саакашвили с целью его обследования,

– говорится в заявлении МИД.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что продолжают работать над возвращением Саакашвили из Грузии, где его задержали 1 октября. Кроме того, украинские дипломаты держат на личном контроле ситуацию и ведут диалог с грузинскими властями.

Задержание Саакашвили в Грузии: главное

В ночь на 29 сентября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину. Уже 1 октября его задержали и отправили в тюрьму в городе Рустави.

В тюрьме политик объявил о голодовке, которая длилась 50 дней. Саакашвили согласился прекратить ее из-за ухудшения состояния здоровья.

Саакашвили перевели в военный госпиталь. Однако 27 декабря его пытались вывезти оттуда. Во время этого политик потерял сознание.

Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили периодически теряет память. Также ему приходится пропускать судебные заседания.

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