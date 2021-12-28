В українському МЗС наголосили, що Міхеілу Саакашвілі потрібна реабілітація. Через це Україна закликала Грузію не допускати дій, які загрожують життю та здоров'ю політика.

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Україна продовжує працювати над поверненням Саакашвілі

Українська сторона наголосила, що Саакашвілі повинні оглянути українські лікарі.

Грузинська сторона має дозволити українським лікарям відвідати пана Саакашвілі з метою його обстеження,

– йдеться в заяві МЗС.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що продовжують працювати над поверненням Міхеіла Саакашвілі з Грузії, де його затримали 1 жовтня. Крім того, українські дипломати тримають на особистому контролі ситуацію та ведуть діалог з грузинською владою.

Затримання Саакашвілі в Грузії: головне

У ніч проти 29 вересня експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі повернувся на батьківщину. Уже 1 жовтня його затримали і відправили до в'язниці в місті Руставі.

У в'язниці політик оголосив про голодування, яке тривало 50 днів. Саакашвілі погодився припинити його через погіршення стану здоров'я.

Саакашвілі перевели до військового госпіталю. Однак 27 грудня його намагалися вивезти звідти. Під час цього політик втратив свідомість.

Через погіршення стану здоров'я Саакашвілі періодично втрачає пам'ять. Також йому доводиться пропускати судові засідання.

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