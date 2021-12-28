В українському МЗС наголосили, що Міхеілу Саакашвілі потрібна реабілітація. Через це Україна закликала Грузію не допускати дій, які загрожують життю та здоров'ю політика.
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Україна продовжує працювати над поверненням Саакашвілі
Українська сторона наголосила, що Саакашвілі повинні оглянути українські лікарі.
Грузинська сторона має дозволити українським лікарям відвідати пана Саакашвілі з метою його обстеження,
– йдеться в заяві МЗС.
У Міністерстві закордонних справ наголосили, що продовжують працювати над поверненням Міхеіла Саакашвілі з Грузії, де його затримали 1 жовтня. Крім того, українські дипломати тримають на особистому контролі ситуацію та ведуть діалог з грузинською владою.
Затримання Саакашвілі в Грузії: головне
- У ніч проти 29 вересня експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі повернувся на батьківщину. Уже 1 жовтня його затримали і відправили до в'язниці в місті Руставі.
- У в'язниці політик оголосив про голодування, яке тривало 50 днів. Саакашвілі погодився припинити його через погіршення стану здоров'я.
- Саакашвілі перевели до військового госпіталю. Однак 27 грудня його намагалися вивезти звідти. Під час цього політик втратив свідомість.
- Через погіршення стану здоров'я Саакашвілі періодично втрачає пам'ять. Також йому доводиться пропускати судові засідання.
До теми пропонуємо сюжет про лист Саакашвілі з в'язниці: дивіться відео