Украина требует от ответственного глобального бизнеса прекратить деятельность в России – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к представителям глобального бизнеса приостановить свою деятельность с Россией или в России. Министр подчеркнул, что это будет означать отказ от финансирования насилия.

Соответствующее обращение глава МИДа опубликовал в твиттере. Дипломат попросил распространить этот текст в глобальном бизнес-сообществе.

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Надо отказаться финансировать преступления против человечества, – МИД

Украина требует от нравственно и социально ответственного глобального бизнеса прекратить или приостановить деятельность с Россией или в России, потому что таким образом он откажется финансировать ее насилие, убийства и преступления против человечества,

– написал Кулеба.

В своем обращении министр рассказал об ужасах, совершаемых российскими оккупационными войсками в Украине. Напомнил Кулеба и о том, что во время войны Украину нужно будет восстанавливать. Поэтому чиновник пригласил бизнес приобщаться к восстановлению нашего государства.

Обращение Кулебы к бизнесу / Твиттер главы МИД

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