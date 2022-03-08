Відповідне звернення глава МЗС опублікував у твітері. Дипломат попросив поширити цей текст у глобальній бізнес-спільноті.

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Треба відмовитись фінансувати злочини проти людства, – МЗС

Україна вимагає від етично та соціально відповідального глобального бізнесу припинити або призупинити діяльність з Росією чи в Росії, тому що у такий спосіб водночас він відмовиться фінансувати її насильство, вбивства та злочини проти людства,

– написав Кулеба.

У своєму зверненні міністр розповів про жахи, які чинять російські окупаційні війська в Україні. Нагадав Кулеба і про те, що в час після війни Україну потрібно буде відновлювати. Тому урядовець запросив бізнес долучатись до відбудови нашої держави.

Звернення Кулеби до бізнесу / Твітер глави МЗС

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