Украина требует от России информацию об учениях возле границ: у Кремля есть 2 суток на ответ
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Украина обратилась к России с требованием объяснить военные учения возле наших границ. Кремль должен предоставить Киеву точные районы проведения деятельности своих войск.
Россия должна предоставить всю информацию о своих войсках возле наших границ, а также на территории временно оккупированного Крыма. Это предусмотрено в положениях Венского документа.
Важно Нидерланды советуют своим гражданам покинуть Украину
Какую информацию должна предоставить Москва
- дату завершения военной деятельности;
- наименование, подчиненность и количество воинских формирований;
- типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие.
Россия имеет 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации Украина обратится к России и остальным государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой Москва должна будет предоставить разъяснения,
– подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел заверил, что Украина продолжит и дальше использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности.
Что такое Венский документ
Это международное соглашение государств-участников ОБСЕ, которое предусмотрено для реализации мер по доверию и безопасности в регионе. Его положения предусматривают:
- ежегодный обмен военной информацией о силах, расположенных на территориях стран-участников;
- извещение военного характера для уменьшения риска;
- консультации о необычной военной деятельности и опасных инцидентах;
- предварительные сообщения относительно определенных видов военной деятельности.
Источник: Википедия
Российские войска возле границ Украины: последние новости
- На фоне информации о возможной эскалации США активно оказывают помощь Украине. Утром 11 февраля в аэропорту "Борисполь" приземлился очередной самолет с военной помощью. На этот раз на его борту было 90 тонн боеприпасов.
- Из-за обеспокоенности ситуацией НАТО предложило России провести новые переговоры в отношении Украины.
- Американское издание CNN заявило, что США намеренно докладывали о тревожных сценариях эскалации, чтобы сдержать Владимира Путина от агрессии. Эта стратегия якобы работает.
- 11 февраля Япония и Нидерланды призвали своих граждан покинуть Украину. В то же время Южная Корея вообще запретила ехать в наше государство.
Это может вас заинтересовать – Россия блокирует порты Украины: видео
Полный текст публикации Дмитрия Кулебы в твиттере:
Мы официально применили механизм уменьшения опасности, в соответствии с разделом III Венского документа, и обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.