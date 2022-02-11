Украина требует от России информацию об учениях возле границ: у Кремля есть 2 суток на ответ

11 февраля 2022 , 16:28
Читати новину українською

Источник:

твиттер Дмитрия Кулебы

Украина обратилась к России с требованием объяснить военные учения возле наших границ. Кремль должен предоставить Киеву точные районы проведения деятельности своих войск.

Россия должна предоставить всю информацию о своих войсках возле наших границ, а также на территории временно оккупированного Крыма. Это предусмотрено в положениях Венского документа.

Важно Нидерланды советуют своим гражданам покинуть Украину

Какую информацию должна предоставить Москва

  • дату завершения военной деятельности;
  • наименование, подчиненность и количество воинских формирований;
  • типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие.

Россия имеет 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации Украина обратится к России и остальным государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой Москва должна будет предоставить разъяснения,
– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел заверил, что Украина продолжит и дальше использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности.

Что такое Венский документ

Это международное соглашение государств-участников ОБСЕ, которое предусмотрено для реализации мер по доверию и безопасности в регионе. Его положения предусматривают:

  • ежегодный обмен военной информацией о силах, расположенных на территориях стран-участников;
  • извещение военного характера для уменьшения риска;
  • консультации о необычной военной деятельности и опасных инцидентах;
  • предварительные сообщения относительно определенных видов военной деятельности.

Источник: Википедия

Российские войска возле границ Украины: последние новости

Это может вас заинтересовать – Россия блокирует порты Украины: видео

 

Полный текст публикации Дмитрия Кулебы в твиттере:

Мы официально применили механизм уменьшения опасности, в соответствии с разделом III Венского документа, и обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.

Автор: Софія Мінджоса