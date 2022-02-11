Украина требует от России информацию об учениях возле границ: у Кремля есть 2 суток на ответ

Украина обратилась к России с требованием объяснить военные учения возле наших границ. Кремль должен предоставить Киеву точные районы проведения деятельности своих войск.

Россия должна предоставить всю информацию о своих войсках возле наших границ, а также на территории временно оккупированного Крыма. Это предусмотрено в положениях Венского документа.

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Какую информацию должна предоставить Москва

дату завершения военной деятельности;

наименование, подчиненность и количество воинских формирований;

типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие.

Россия имеет 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации Украина обратится к России и остальным государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой Москва должна будет предоставить разъяснения,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел заверил, что Украина продолжит и дальше использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности.

Что такое Венский документ Это международное соглашение государств-участников ОБСЕ, которое предусмотрено для реализации мер по доверию и безопасности в регионе. Его положения предусматривают: ежегодный обмен военной информацией о силах, расположенных на территориях стран-участников;

извещение военного характера для уменьшения риска;

консультации о необычной военной деятельности и опасных инцидентах;

предварительные сообщения относительно определенных видов военной деятельности. Источник: Википедия

Российские войска возле границ Украины: последние новости

На фоне информации о возможной эскалации США активно оказывают помощь Украине. Утром 11 февраля в аэропорту "Борисполь" приземлился очередной самолет с военной помощью. На этот раз на его борту было 90 тонн боеприпасов.

Из-за обеспокоенности ситуацией НАТО предложило России провести новые переговоры в отношении Украины.

Американское издание CNN заявило, что США намеренно докладывали о тревожных сценариях эскалации, чтобы сдержать Владимира Путина от агрессии. Эта стратегия якобы работает.

11 февраля Япония и Нидерланды призвали своих граждан покинуть Украину. В то же время Южная Корея вообще запретила ехать в наше государство.

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Полный текст публикации Дмитрия Кулебы в твиттере:

Мы официально применили механизм уменьшения опасности, в соответствии с разделом III Венского документа, и обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.