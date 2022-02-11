Такое заявление генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал в ходе совместного брифинга с британским премьером Борисом Джонсоном. Его провели 11 февраля, сообщает 24 канал.
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Генсек НАТО обратился к Лаврову
Столтенберг считает, что нужно провести новое заседание Совета Россия – НАТО. Основной темой для разговора должна была бы стать ситуация вокруг Украины. Чиновник уже направил официальное письмо с таким призывом российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. "Продолжение заседаний является важным для взаимного доверия", – подчеркнул он.
Альянс об угрозе российского вторжения
Накануне Столтенберг высказался о рисках нового нападения Москвы на Украину. Учитывая угрожающую риторику со стороны России, в НАТО считают, что они повышаются. Генсек Альянса подчеркнул, что наше государство имеет право на самозащиту.
Предварительное заседание Совета Россия – НАТО
- Оно состоялось 12 января в бельгийском Брюсселе. Тогда стороны также общались о ситуации у границ Украины.
- После переговоров в России заявили, что не пойдут на компромисс с НАТО, а в Альянсе – о существенных расхождениях во взглядах.
- Кремль хотел добиться гарантий, что Украина не станет членом НАТО. Но там отказалось выполнить ультиматум России.
Столтенберг звонил Зеленскому
Накануне Йенс Столтенберг пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Основной темой была угроза нового вторжения России. Также общались и об участии Украины в мадридском саммите НАТО. Он запланирован на июнь 2022 года. Пригласить туда наше государство – инициатива польского лидера Анджея Дуды.
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