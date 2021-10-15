Украина требует от России отпустить приговоренного к 12 годам в Крыму Ширинга
Источник:МИД Украины
МИД Украины выразил протест из-за приговора "суда" в оккупированном Крыму активисту Константину Ширингу. Украинская сторона считает дело сфабрикованным и политически мотивированным.
Украинский МИД считает, что дело против Константина Ширинга является примером того, как Россия принудительно навязывает свое гражданство тем, кто живет на временно оккупированном полуострове.
Напомним, В оккупированном Крыму украинца осудили на 12 лет за "шпионаж"
Украина обратилась к международному сообществу
МИД Украины требует от России отмены незаконного решения оккупационного "суда" и освободить Ширинга. Кроме того, украинская сторона требует отпустить всех политзаключенных, которых оккупационная власть удерживает в СИЗО.
Министерство иностранных дел считает дело против Константина Ширинга, которого держат под стражей с апреля 2020 года, политическим преследованием.
Кроме того, МИД обратился к международному сообществу с призывом осудить репрессии в России на территории оккупированного ею Крыма, усилить давление на Кремль и противодействовать нарушению прав человека.
Суд над Константином Шерингом: главное
- 14 октября оккупационный "суд" Крыма вынес приговор украинцу Константину Ширингу за якобы "шпионаж в пользу Украины".
- По данным ФСБ, его "сообщницей" была российская военнослужащая Татьяна Кузьменко. Ее накануне осудили на 8 лет.
- Константин Шеринг имеет проблемы со здоровьем и поэтому жаловался на отсутствие медицинской помощи в Симферопольском СИЗО. За это украинца переводили в другую камеру. По его словам, условия в каждой следующей были еще хуже, чем в предыдущей.