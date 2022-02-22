Украина требует созвать Совбез ООН по признанию боевиков

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина требует созвать заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это следует сделать из-за преступных действий России.

Кулеба заявил, что соответствующее обращение уже передано в Совет Безопасности ООН. Об этом он написал 22 февраля.

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Нужно экстренное заседание Совбеза

Также созвать Совбез ООН требует и президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что готов провести совещание Совбеза страны для изучения ситуации между Украиной и Россией.

Макрон признал, что признание Владимиром Путиным боевиков является односторонним нарушением международных обязательств России.

Это посягательство на суверенитет Украины. Оно требует экстренного заседания Совбеза ООН, а также принятия адресных европейских санкций,

– сказал Макрон.

Признание боевиков Россией: кратко

Президент России Владимир Путин созвал заседание Совбеза 21 февраля. Там он заявил, что все идет к тому, чтобы узаконить существование боевиков на оккупированных территориях. Впоследствии он объявил, что принял такое решение.

Боевики и Россия даже подписали общие документы, согласно которым они могут пользоваться общим оружием. Планируется определить границу между незаконными формированиями и Россией.

Международное сообщество выступило с резким осуждением этого циничного шага.

За считанные минуты США призвали провести Совбез ООН по агрессии России.

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