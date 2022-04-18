Украина требует срочных гумкоридоров из Мариуполя: в частности отдельный для "Азовстали"

Украина требует открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Также нужно устроить эвакуацию с комбината "Азовсталь"

Глава Минрегиона Ирина Верещук обратилась к военно-политическому руководству Украины из-за обострения ситуации в Мариуполе.

Важно Ни один гуманитарный коридор не будет открытым 18 апреля, – Верещук

Верещук подчеркнула, что отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления.

Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц,

– подчеркнула она.