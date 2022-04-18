Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук звернулася до військово-політичного керівництва України через загострення ситуації в Маріуполі.

Важливо Жоден гуманітарний коридор не буде відкритим 18 квітня

Верещук підкреслила, що відмова відкривати зазначені гуманітарні коридори буде у майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за військові злочини.

Ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб. Окремо ми вимагаємо терміновий гуманітарний коридор із території комбінату "Азовсталь" для жінок, дітей та інших цивільних осіб,

– наголосила вона.

Раніше майор Сергій Волина, який героїчно боронить Маріуполь, звернувся до Папи Римського. Український воїн попросив допомогти врятувати жителів міста.

Він вказав, що не мав достатньо часу, аби описати всі жахи, які бачить у Маріуполі щодня:

в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами;

у голоді та холоді;

під прицілом ворожою авіації;

помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі.