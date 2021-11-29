Украина в тупике, – Кулеба о России, которая блокирует нормандский формат

Ситуация с нормандским форматом в переговорах о будущем Донбасса неоднозначна. Однако Россия должна быть в переговорном процессе, чтобы договориться.

Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия по разным причинам избегает любых вариантов саммита.

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Говорится и о встрече с участием Владимира Путина, и министерском саммите нормандского формата с Сергеем Лавровым. "Мы (Украина – 24 канал) находимся в тупике", – констатировал Кулеба.

Кулеба: Удар по формату и доверию

Кулеба считает, что Россия фактически не заинтересована в "нормандской четверке". По крайней мере сейчас. Украине заметно, как на самом деле страна-агрессор относится к контактам в нормандском формате и работе трехсторонней контактной группы.

Недавняя публикация дипломатической переписки нормандского формата между Россией с одной стороны и Францией и Германией с другой является очередным ударом по формату и доверию в его пределах,

– подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что Украина все же настроена придерживаться нормандского формата. В стране будут продолжать искать пути привлечения России, не уступая ее давлению.

Опубликованные письма Франции и Германии: главное

Министерство иностранных дел России 17 ноября обнародовало дипломатическую переписку Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Гайко Маасом.

Такой шаг в России объяснили тем, что позиция их государства и ее подход к проведению встречи в нормандском формате якобы регулярно искажается.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обнародование переписки является попыткой "добить" нормандский формат. Таким образом государство-агрессор лишь подрывает остатки доверия к себе.

Кремль обвинил Украину в нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. В ответ на это Германия и Франция заявили, что слова России не соответствуют действительности.