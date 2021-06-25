Украина сможет импортировать сжиженный газ из Турции: стороны пришли к соглашению
25 июня 2021 , 17:36Читати новину українською
Источник:Минэнерго
Украина и Турция договорились о сотрудничестве в сфере энергетики. Она, среди прочего, предусматривает поставки сжиженного природного газа.
О сотрудничестве стороны договорились во время пятого заседания украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.
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Известно, что стороны уже договорились:
- содействовать сотрудничеству компаний энергетического сектора по диверсификации поставок природного газа в Украину,
- построить инфраструктуру СПГ-терминалов,
- сотрудничать в вопросе транспортировки природного газа через Трансбалканский трубопровод в обоих направлениях между Украиной и Турцией.
Как объяснил заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, пока Украина не является активным игроком СПГ-рынке.
Однако геополитическая ситуация и уменьшения объемов транзита заставляют искать новые направления торговли и сотрудничества для обеспечения загруженности собственной газотранспортной системы,
– подчеркнул он.
Что известно про сжиженный природный газ?
Это природный углеводородный газ, который при нормальных температуре и давлении окружающей среды находится в газообразном состоянии, но при очень низкой температуре переходит в жидкостное состояние. Эти особенности облегчают его хранение и перевозку. По оценкам экспертов, производство сжиженного газа – один из самых быстрорастущих секторов рынка энергоресурсов.