Украина и Турция в шаге от заключения соглашения о свободной торговле, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Турция близки к подписанию Соглашения о свободной торговле. По его словам, остался самый важный и чувствительный шаг, который требует компромисса обеих сторон.

Об этом министр иностранных дел сообщил 21 июня во время общения с журналистами по результатам дипломатического форума в Анталии.

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Мы в одном шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. Но откровенно говоря, это тот шаг, который для обеих стран труднее всего сделать. Мы должны согласовать по торговым позициям, что очень чувствительно для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки,

– сказал глава МИД.

Результат компенсирует все уступки

Дмитрий Кулеба отметил, что украинская делегация готова прибыть в Анкару для продолжения переговоров и финализации Соглашения. По его мнению, результат, полученный от подписания, компенсирует все сделанные уступки.

Мы абсолютно настроены на заключение этого соглашения на политическом уровне. Мы должны соблюдать баланс интересов. Для достижения этого эксперты из обеих стран должны сесть и достичь согласия. Политическая воля есть со стороны обеих стран, на уровне наших президентов. Вопрос лишь в этом непростом, но неизбежном шаге,

– добавил министр.

Этой цифры можно легко достичь при условии подписания Соглашения о свободной торговле.

Украина и Турция неоднократно определяли цель удвоения товарооборота с в среднем 5 до 10 миллиардов долларов в год.