Украинские военные ударили по полигону оккупантов на Херсонщине: это была месть

Недавно россияне ударили по полигону Украины. что на Днепропетровщине. наши военные отомстили врагу и нанесли ответный удар.

Украинские военные после удара по полигону "Новомосковский" поразили тренировочный полигон россиян на Херсонском направлении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 14 отдельный полк БпАК.

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Враг понес потери

В результате удара россияне понесли потери. В частности, удалось ликвидировать 30 оккупантов.

В подразделении уточнили детали операции. Там рассказали, что их операторы обнаружили скопление российской пехоты на полигоне и во взаимодействии с ОСУВ "Таврия" нанесли удар кассетными боеприпасами.

Месть настигла россиян,

– говорится в сообщении.

Военные поделились кадрами точной работы наших воинов по личному составу врага.

Украина ударила по полигону россиян: смотрите видео

Несколько дней назад стало известно, что российская армия ударила по полигону "Новомосковский", вызвав гибель и ранения украинских военных. Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий пообещал провести независимую проверку и привлечь виновных к ответственности.