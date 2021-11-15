Украина укрепляет границу с Беларусью, – Кулеба

Украина занимается укреплением границы с Беларусью. Свои действия государство координирует с Польшей и Литвой.

Три страны должны решать миграционный кризис. Следует готовиться к любым сценариям. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе во время делового завтрака с министрами иностранных дел стран-членов ЕС.

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Кулеба рассказал, что в минувшее воскресенье руководители безопасности и оборонных структур Украины встретились в Луцке и пригласили присоединиться послов из Польши и Литвы.

Сегодня мы были сфокусированы на искусственно созданном миграционном кризисе, но мы не можем знать, что случится завтра,

– отметил министр.

Укрепление границы

Украина укрепляет границу с Беларусью. Он отметил, что пока не было потока мигрантов в Украину. Это доказывает, что этот миграционный кризис искусственный. Министр считает, что он прямо направлен против Польши и Литвы, чтобы спровоцировать и посеять раздор.

Кулеба отметил, что ни Польша, ни Украина не являются точкой назначения для мигрантов. Они рассматривают обе страны как транзитный путь дальше в ЕС.

Что известно о кризисе на границе