Украина укрепляет границу с Беларусью, – Кулеба
Источник:24 канал
Украина занимается укреплением границы с Беларусью. Свои действия государство координирует с Польшей и Литвой.
Три страны должны решать миграционный кризис. Следует готовиться к любым сценариям. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе во время делового завтрака с министрами иностранных дел стран-членов ЕС.
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Кулеба рассказал, что в минувшее воскресенье руководители безопасности и оборонных структур Украины встретились в Луцке и пригласили присоединиться послов из Польши и Литвы.
Сегодня мы были сфокусированы на искусственно созданном миграционном кризисе, но мы не можем знать, что случится завтра,
– отметил министр.
Укрепление границы
Украина укрепляет границу с Беларусью. Он отметил, что пока не было потока мигрантов в Украину. Это доказывает, что этот миграционный кризис искусственный. Министр считает, что он прямо направлен против Польши и Литвы, чтобы спровоцировать и посеять раздор.
Кулеба отметил, что ни Польша, ни Украина не являются точкой назначения для мигрантов. Они рассматривают обе страны как транзитный путь дальше в ЕС.
Что известно о кризисе на границе
- С 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Мигранты пытаются прорваться через границу в ЕС.
- Польша даже объявила на границе боевую готовность. Выдвинули около 13 тысяч военных.
- Только за 13 ноября польская сторона зафиксировала 223 попытки незаконного пересечения границы. В ЕС предполагают, что мигрантов организованно свозили к границе. Думают, что к этому может быть причастен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
- 15 ноября нелегалы уже разрушили ограждение с белорусской стороны на пропускном пункте "Брузги". Под польским забором образовалась очередь.