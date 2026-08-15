Украина начала уничтожать ракеты РФ еще до их запуска: удары по заводам нервируют Путина

Этой ночью Россия снова очень громко хвасталась тем, сколько всего она якобы сбила. Семь управляемых авиабомб. 17 ракет "Фламинго", 1328 украинских беспилотников. Цифры прекрасны хотя бы потому, что их называет именно российское Министерство обороны.

Еще недавно россияне угрожали нам страшной зимой, обещали сотни дронов над украинскими городами. А теперь сами подсчитывают сотни и тысячи украинских средств поражения в собственном небе.

Но самое важное даже не то, сколько ракет и дронов мы можем запустить. Самое главное – куда именно они летят. Потому что, кажется, в этой войне Украина все больше переходит к очень правильной логике. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Если трудно сбить стрелу – нужно бить по стрелку

Зачем ждать, пока "Кинжал" полетит на Украину. Возьмем Саваслейку. Для украинцев это слово давно стало почти синонимом воздушной тревоги. Именно там базируются МиГ-31К – носители "Кинжалов".

Когда такой самолет взлетает, мы уже должны реагировать. Сирены. Мониторинговые каналы. Люди уходят в укрытие. А если происходит запуск – начинается самая сложная часть: нужно перехватить ракету, которую способны сбить далеко не все наши системы ПВО.

А теперь давайте посмотрим на ситуацию по-другому. А зачем ждать, пока этот "Кинжал" вообще взлетит? Этой ночью Украина нанесла удар по Саваслейке. И даже если у нас пока нет подтверждения уничтожения конкретных самолетов, результат уже есть.

Россияне срочно подняли в воздух четыре МиГ-31К и перегнали их на другой аэродром – Бегишево в Татарстане. То есть мы уже заставляем врага реагировать. Перебазировать авиацию. Менять логистику. Искать более безопасные аэродромы. Перестраивать планирование.

И что дальше будет расти дальность и количество наших средств поражения, тем дальше россиянам придется отодвигать то, чем они пытаются нас убивать. Ракету тоже лучше уничтожить еще на заводе.

А теперь Самара. Мы нанесли удар по ракетно-космическому центру "Прогресс". И здесь принцип тот же. Это не просто завод с красивой советской историей, где когда-то изготавливали ступени ракет Гагарина.

Сегодня это единственное в России предприятие по серийной сборке ракет-носителей "Союз-2". А с их помощью Россия выводит на орбиту, в частности, свои военные спутники и разворачивает "Рассвет" – собственный будущий аналог Starlink.

По данным, которые мы анализировали в эфире, удар мог пришелся на корпус 106А. И это очень интересная точка. Там монтируют бортовую электронику, приборы, печатные платы, систему управления, кабельную сеть.

Фактически – нервную систему ракеты. Без этого этапа ракета не взлетит, даже если все остальные ее части уже готовы. А рядом – корпус конечной сборки. И здесь начинается самая приятная для нас часть этой истории.

Такое производство – не нефтебаза

Нельзя просто потушить пожар, заменить несколько конструкций и продолжить работу. Речь идет о помещениях высокого класса чистоты, специальном оборудовании, сложных технологических процессах.

После пожара, копоти и воды для тушения нужно восстанавливать чистые зоны, проводить повторные проверки и сертификацию. А еще есть санкции и проблемы с компонентами.

То есть если повреждения действительно серьезные, у России возникнет проблема, которую не обязательно можно решить за несколько дней или недель. Российский Starlink нужно встречать еще на земле И это особенно важно в случае с "Рассветом".

Мы не должны ждать 2027-го или 2035 года, пока Россия развернет свою систему, а потом думать, что с ней делать.

Игорь Романенко в нашем эфире прямо сказал: даже сейчас эта система уже потенциально опасна для Украины. Поэтому нужно наносить удары по предприятиям, которые производят все необходимое для ее работы.

А дальше придется думать и о противодействии самим спутникам. То есть российский аналог Starlink лучше всего останавливать тогда, когда он еще не стал аналогом Starlink.

Пока он лежит в цехе. Пока для него собирают ракету. Пока его еще нужно доставить на орбиту. Война все больше переносится в российский тыл. И здесь Самара и Саваслейка – лишь часть гораздо более обширной картины. В июле Украина на 126% увеличила применение так называемых middle strikes по сравнению с июнем. Это удары на глубину примерно от 30 до 200 километров.

А что Россия держит там?

Склады боеприпасов. Командные пункты. Радары. Пункты управления беспилотниками. Часть ПВО. То есть все то, без чего российский солдат на передовой вдруг начинает воевать значительно хуже.

И мне кажется, что это одно из самых важных изменений, которые сейчас происходят. Мы все чаще стараемся не бороться с последствиями. Мы стараемся не допустить самого последствия.

Не ждать, пока боеприпас доедет до фронта, – уничтожить склад. Не ждать, пока МиГ поднимется и запустит "Кинжал", – наносить удары по аэродрому.

Не ждать, пока спутник начнет работать на российскую армию, – наносить удары по производственной цепочке, которая должна вывести его в космос.

Лучшая ракета Путина – та, которая никуда не улетела

Конечно, это не означает, что после одного удара по Самаре Россия останется без космической программы. И не означает, что после одной атаки на Саваслейку больше не будет угрозы "Кинжалов". Но война так не работает. Вопрос не в одном ударе. Вопрос в системности.

Сегодня россияне перегнали четыре МиГа. Завтра придется перегонять еще. Сегодня они восстанавливают один поврежденный объект. Завтра наносится удар по другому. Сегодня они пытаются защитить аэродром.

А параллельно нужно защищать завод, склад, радар, нефтебазу, пусковую установку, логистику. И территория, которую Россия должна защищать, огромна. Именно поэтому для меня главная цифра этой ночи – даже не 1328 беспилотников, о которых заявило российское Минобороны.

Главное – что у Украины появляется все больше инструментов и возможностей поражать именно те точки, без которых российская военная машина не работает. Потому что лучший сбитый "Кинжал" – тот, который не успели запустить.

Лучшая уничтоженная российская ракета – та, которую не успели собрать. А лучший российский военный спутник – тот, который так и остался на земле.