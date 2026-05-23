Силы обороны усилили удары: в ISW раскрыли, какие атаки тормозят продвижение оккупантов на фронте

Украинские военные в течение последних месяцев существенно нарастили удары средней дальности и операции по ограничению российской авиации на временно оккупированных вражеской армией территориях, препятствуя противнику.

Таким образом они нарушают работу российских транспортных маршрутов и существенно усложняют логистику оккупационных войск. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Инициатива на поле боя переходит к ВСУ: в ISW оценили недавние успехи Украины

По чему бьют Силы обороны?

ISW сообщает, что глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо 21 мая ввел ограничения на движение грузового транспорта на части ключевого сухопутного коридора – трассе М-14.

Ее оккупанты используют для сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Геническ. Кадры из сети свидетельствуют о последствиях недавних ударов по российским военным грузам.

В частности, по данным аналитиков, под недавними украинскими атаками оказалась автомагистраль Н-20 Мариуполь – Донецк, где Силы обороны в последние недели активно нарушают передвижение российского транспорта.

Таким образом аналитики сообщают об усилении украинских ударов по российским логистическим маршрутам на оккупированных территориях, что создает проблемы для поставок оккупантам и замедляет их продвижение на фронте.

Институт изучения войны уверяет, что скорее всего решение Владимира Сальдо ограничить движение на трассе М-14 свидетельствует о росте угрозы для российских перевозок на этом направлении именно из-за украинских ударов.

Какие потери несет враг на ВОТ?

Недавно сообщалось об атаке на Джанкой во временно оккупированном Крыму, в результате которой возник сильный пожар, вероятно, в районе вокзала на железнодорожных путях. Предварительно, поразили эшелон с топливом или техникой.

Также ранее под ударом оказался один из штабов российского военного спецподразделения "Рубикон", который расположен в районе города Старобельск Луганской области. Они регулярно обстреливали гражданскую инфраструктуру.

Накануне Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении зенитно-ракетного комплекса "Оса" в оккупированном Донецке, командно-наблюдательного пункта в районе населенного пункта Новопетриковка в этом же регионе.