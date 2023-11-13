Украина усиливает атаки на российские войска и тылы оккупантов, – ISW
Источник:ISW
Украина, очевидно, усилила атаки на военные объекты и места дислокации российских захватчиков в тыловых районах оккупированной территории, а также на территории России.
Аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном обзоре проанализировали заявления украинской разведки по атакам по россиянам на оккупированной территории в течение последних дней.
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Отмечают, что украинские партизаны атаковали российский военный штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области. Во время атаки ликвидировано не менее 3-х офицеров ФСБ и Росгвардии России.
На усиление атак указывает интенсивность последних операций:
- нападение украинских партизан на бывшего главу "народной милиции" так называемой "ЛНР" 8 ноября;
- удары по военной базе россиян в оккупированном Скадовске Херсонской области и объектах Черноморского флота в Крыму 9 ноября;
- не менее трех атак и нападение партизан в тылу самой России 11 ноября.
К тому же в Институте отметили, что "украинские силы с лета 2023 года проводят кампанию ударов, специально направленную против оккупированного Крыма".
Украина, похоже, усиливает атаки на российскую армию, объекты ее материально-технического обеспечения и другие важные активы в тыловых районах оккупированной Украины и на территории России,
– подытожили в ISW.
Что этому предшествовало
- 11 ноября на железной дороге Рязанской области России произошел взрыв, как следствие с рельсов сошел грузовой поезд с 19 вагонами. Россияне заявили о "вмешательстве посторонних лиц".
- Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что не может официально ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о событиях в России. Однако подобные акции будут продолжаться.