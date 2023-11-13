Украина усиливает атаки на российские войска и тылы оккупантов, – ISW

Украина, очевидно, усилила атаки на военные объекты и места дислокации российских захватчиков в тыловых районах оккупированной территории, а также на территории России.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном обзоре проанализировали заявления украинской разведки по атакам по россиянам на оккупированной территории в течение последних дней.

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Отмечают, что украинские партизаны атаковали российский военный штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области. Во время атаки ликвидировано не менее 3-х офицеров ФСБ и Росгвардии России.

На усиление атак указывает интенсивность последних операций:

нападение украинских партизан на бывшего главу "народной милиции" так называемой "ЛНР" 8 ноября;

удары по военной базе россиян в оккупированном Скадовске Херсонской области и объектах Черноморского флота в Крыму 9 ноября;

не менее трех атак и нападение партизан в тылу самой России 11 ноября.

К тому же в Институте отметили, что "украинские силы с лета 2023 года проводят кампанию ударов, специально направленную против оккупированного Крыма".

Украина, похоже, усиливает атаки на российскую армию, объекты ее материально-технического обеспечения и другие важные активы в тыловых районах оккупированной Украины и на территории России,

– подытожили в ISW.

Что этому предшествовало