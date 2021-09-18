На определенные позиции выдвинули подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск. В воздушном командовании "Центр" отметили, что это позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия.
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Местных жителей просят не раскрывать маршруты дислокации войск
Военные обратились к населению Черниговщины. Местных жителей попросили не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск.
Передислокация войск проходит в рамках учений / Фото ПК "Центр"
В Украине стартуют масштабные международные военные учения
Отметим, что уже с 20 сентября в Украине стартуют масштабные военные учения Rapid Trident – 2021 Участие в них примут военные из Украины, США и стран-партнеров НАТО. В целом привлекут 6 тысяч военнослужащих из 15 стран.
Актуально Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины: основные положения
Они будут совершенствовать свои навыки и профессиональный уровень до 1 октября. Впервые будут проводить тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.