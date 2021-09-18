На определенные позиции выдвинули подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск. В воздушном командовании "Центр" отметили, что это позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия.

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Местных жителей просят не раскрывать маршруты дислокации войск

Военные обратились к населению Черниговщины. Местных жителей попросили не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск.

Передислокация войск проходит в рамках учений / Фото ПК "Центр"

В Украине стартуют масштабные международные военные учения

Отметим, что уже с 20 сентября в Украине стартуют масштабные военные учения Rapid Trident – 2021 Участие в них примут военные из Украины, США и стран-партнеров НАТО. В целом привлекут 6 тысяч военнослужащих из 15 стран.

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Они будут совершенствовать свои навыки и профессиональный уровень до 1 октября. Впервые будут проводить тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.

Обратите внимание! В бюджете-2022 на сферу обороны и безопасности заложили финансирование на уровне 5,95% ВВП, это больше, чем в смете на 2021 года. Соответствующее решение было принято на заседании СНБО 17 сентября.