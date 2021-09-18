На визначені позиції висунули підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ. У повітряному командуванні "Центр" зазначили, що це дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття.

До теми ЄС розгляне створення військової навчальної місії в Україні

Місцевих жителів просять не викривати маршрути дислокації військ

Військові звернулись до населення Чернігівщини. Місцевих жителів попросили не перешкоджати та не викривати маршрути передислокації військ.

Передислокація військ відбувається в рамках навчань / Фото ПК "Центр"

В Україні стартують масштабні міжнародні військові навчання

Зазначимо, що вже з 20 вересня в Україні стартують масштабні військові навчання Rapid Trident – 2021. Участь у них візьмуть військові з України, США та країн-партнерів НАТО. Загалом залучать 6 тисяч військовослужбовців з 15 країн.

Актуально Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України: основні положення

Вони вдосконалюватимуть свої навички та професійний рівень до 1 жовтня. Вперше проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою.

Зверніть увагу! У бюджеті-2022 на сферу оборони та безпеки заклали фінансування на рівні 5,95% ВВП, це більше, аніж у кошторисі на 2021 рік. Відповідне рішення ухвалили на засіданні РНБО 17 вересня.