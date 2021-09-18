На визначені позиції висунули підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ. У повітряному командуванні "Центр" зазначили, що це дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття.

До теми ЄС розгляне створення військової навчальної місії в Україні

Місцевих жителів просять не викривати маршрути дислокації військ

Військові звернулись до населення Чернігівщини. Місцевих жителів попросили не перешкоджати та не викривати маршрути передислокації військ.

Укріплення ППЛ на ЧернігівщиніПередислокація військ відбувається в рамках навчань / Фото ПК "Центр"

В Україні стартують масштабні міжнародні військові навчання

Зазначимо, що вже з 20 вересня в Україні стартують масштабні військові навчання Rapid Trident – 2021. Участь у них візьмуть військові з України, США та країн-партнерів НАТО. Загалом залучать 6 тисяч військовослужбовців з 15 країн.

Актуально Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України: основні положення

Вони вдосконалюватимуть свої навички та професійний рівень до 1 жовтня. Вперше проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою.