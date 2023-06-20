Залужный – доволен: Украина испытала ударный дрон с дальностью поражения 1000 километров

Применение украинского ударного дрона с дальностью поражения 1000 км прошло успешно. В Укроборонпроме поделились хорошей новостью и опубликовали красноречивое фото.

Фотографию опубликовала Наталья Сад – спикера Укроборонпрома. Она и сообщила, что испытания прошли успешно.

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После успешного применения нашего беспилотника на 1000 километров,

– подписала фото Сад.



Фото, сделанное после успешного испытания / Наталка Сад

Украина работает над изготовлением дронов

Ранее Владимир Зеленский подписал важные для производства дронов указы. Речь идет об отмене НДС и ввозной пошлины на комплектующие для них. Михаил Федоров подчеркнул, что этим Украина делает важный следующий шаг к масштабированию производства дронов.

Это следующий шаг к масштабированию производства дронов. Прямо сейчас Силам обороны нужны тысячи беспилотников,

– пишет Федоров.

Он объяснил, что теперь импортеров освобождают от оплаты: