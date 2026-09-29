Утвердили далекобойные санкции на октябрь, – Зеленский по итогам совещания с Минобороны

29 сентября состоялась подробная беседа президента Зеленского с Министерством обороны Украины, военными, ответственными за планирование производства украинского оружия. Один из вопросов – утверждение украинских дальнобойных операций на октябрь.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на своем телеграм-канале.

Что рассказал Зеленский

Помимо утверждения далекобойных санкций на октябрь, на совещании были определены направления необходимых поставок для наших F-16 до конца года.

Есть конкретные страны, с которыми мы договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время будет усиление,

– отметил Зеленский.

Также обсудили систему противодействия реактивным "Шахедам", в частности определили первые прототипы, которые уже могут стать эффективным оружием.

"Есть четкие сроки, финансирование и объемы, которые должны быть обеспечены для производства именно этого оружия", – отметил президент.

Также продолжается работа над дополнительными защитными технологическими решениями и увеличением количества эффективных перехватчиков.

Напомним, что ранее президент сообщил, что Украина договорилась с Бельгией о передаче трех истребителей F-16 до конца этого года по ускоренной процедуре. Уже переданы и срочные поставки боеприпасов для этих самолетов.