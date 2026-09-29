Утвердили далекобойные санкции на октябрь, – Зеленский по итогам совещания с Минобороны
29 сентября состоялась подробная беседа президента Зеленского с Министерством обороны Украины, военными, ответственными за планирование производства украинского оружия. Один из вопросов – утверждение украинских дальнобойных операций на октябрь.
Об этом сообщил Владимир Зеленский на своем телеграм-канале.
Что рассказал Зеленский
Помимо утверждения далекобойных санкций на октябрь, на совещании были определены направления необходимых поставок для наших F-16 до конца года.
Есть конкретные страны, с которыми мы договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время будет усиление,
– отметил Зеленский.
Также обсудили систему противодействия реактивным "Шахедам", в частности определили первые прототипы, которые уже могут стать эффективным оружием.
"Есть четкие сроки, финансирование и объемы, которые должны быть обеспечены для производства именно этого оружия", – отметил президент.
Также продолжается работа над дополнительными защитными технологическими решениями и увеличением количества эффективных перехватчиков.
Напомним, что ранее президент сообщил, что Украина договорилась с Бельгией о передаче трех истребителей F-16 до конца этого года по ускоренной процедуре. Уже переданы и срочные поставки боеприпасов для этих самолетов.